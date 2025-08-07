Joller kutsub reedeks kokku tervisekassa nõukogu erakorralise koosoleku

"Keerulisel ajal, kui vajalike tervishoiuteenuste osutamiseks peame kasutama reserve ning meie tervishoiusüsteem on kriisis, riivab selline rahakasutus nii minu kui ka paljude teiste Eesti inimeste õiglustunnet," ütles Joller.

"Tervisekassa kasutab maksumaksja raha ning sellest lähtuvalt peavad kulutused olema mõistlikud ja läbipaistvad," lisas ta.

Nõukogu soovib tervisekassa juhatuselt saada ka detailse ülevaate tegevuskuludest, sh üürikulust. "See ei ole tavaline praktika, et nõukogu sellisel kujul eelarve detailidesse läheb – organisatsiooni juhtimiseks ongi ju palgatud tegevjuhtkond. Praeguses olukorras peame seda siiski vajalikuks," ütles Joller, kes on ühtlasi tervisekassa nõukogu esinaine.

Tervisekassa nõukogusse kuuluvad riigi huvide esindajatena sotsiaalminister Karmen Joller ja rahandusminister Jürgen Ligi, kindlustatute huvide esindajatena Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse liige Ulvi Tammer-Jäätes ja Eesti Ametiühingute Keskliidu liige Elle Pütsepp ning tööandjate huvide esindajatena Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Hando Sutter ja Eesti Tööandjate Keskliidu liige Andi Kasak.