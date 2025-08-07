X!

Trump vabastas USA-sse investeerivad tehnoloogiafirmad kiibitollidest

Apple kuulutas välja 100 miljardi euro suuruse investeeringu USA-sse
Apple kuulutas välja 100 miljardi euro suuruse investeeringu USA-sse
USA president Donald Trump teatas, et kehtestab kiipide impordile 100-protsendilise tollimaksu. Trump tegi aga USA-sse investeerivatele tehnoloogiafirmadele erandi, mis on hea uudis Apple'i jaoks.

Tollidest pääsevad tehnoloogiafirmad, mis toodavad USA-s või kavatsevad oma tootmise sinna üle viia. See on hea uudis Apple'i jaoks, mis teatas uuest 100 miljardi dollari suurusest investeeringust Ameerika Ühendriikidesse, vahendas The Wall Street Journal.

Ka teised suured tehnoloogiaettevõtted on lubanud suurendada investeeringuid USA-sse. Viimase seitsme kuu jooksul on teatatud investeeringutest ligi kahe triljoni dollari ulatuses.

Apple teatas juba veebruaris, et investeerib USA-sse 500 miljardit dollarit. Seega kokku plaanib firma paigutada USA-sse 600 miljardit dollarit. 

Apple üritab ka praeguse administratsiooniga suhteid parandada. Apple'i tegevjuht Tim Cook kohtus kolmapäeval Valges Majas Trumpiga ning kinkis talle kaamerate ees kuldse alusega klaaseseme. Trump ise jälgis kingitust suure huviga ning näis sellega rahule jäävat.

Pärast erandite teatamist võttis Apple'i aktsia suuna üles. Trump ise kiitis Cooki, öeldes, et tegu on ühe parima tegevjuhiga maailmas. 

"See on oluline samm lõppeesmärgi suunas, milleks on tagada, et USA-s müüdavad  iPhone'id toodetakse Ameerikas," rääkis Trump. 

Trump kohtus varem Valges Majas ka kiibifirma Nvidia juhi Jensen Huangiga. Viimane teeb praegu Trumpi administratsioonis aktiivset lobitööd ning on lubanud investeerida USA-sse 500 miljardit dollarit. 

"Ettevõtted on õppinud, kuidas Trumpiga suhelda. Nvidia ja Apple on firmade seas, mis on seda teinud kõige paremini," ütles tehnoloogiafirmade lobirühma Chamber of Progress juht Adam Kovacevich.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

