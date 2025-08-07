Parempoolsete Tartu linnapeakandidaat on Vahur Kraft

Parempoolsete Tartu valimisnimekirja esinumber on Vahur Kraft, kelle eesmärk on muuta linna rahvusvaheliseks ettevõtlus- ja mõttekeskuseks.

"Meie peamiste eesmärkide seas on Tartu elanike elatustaseme märkimisväärne tõus," ütles Kraft. "Praegu on meie piirkonna keskmine palk 1995 eurot. Meie eesmärk, mida peame realistlikuks, on umbes 3900 eurot."

"Seda ei saa teha ilma innovatsioonita. Peame linna tooma tugevaid ettevõtteid, mis töötavad tipptasemel tehnoloogiaprojektidega. Meie väga suur eelis on võimas teaduspotentsiaal – 12 kõrgkooli koos teadusasutustega," tõi Kraft esile.

Parempoolsete linnavolikogu esimehe kandidaat on Arne Merilai. "Loome Tartu innovatsiooniliidu – kolmnurga linna, ülikoolide ja ettevõtjate vahel, võtame selleks eeskuju Oulust," ütles Merilai.

Tartul ei ole praegu korralikke ühendusi, tõi Merilai esile ühe kiiret lahendamist vajava murekoha. "Maantee on lipp-lipi peal, raudtee lapp-lapi peal, ilma lendavate nõelte pistmata," nentis ta.

Parempoolsete Tartu meeskonna tuumikusse kuuluvad veel ettevõtja Kadri Kullman, arst Margus Punab ja õpetaja Liina Maurer.