Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juht lahkub ametist

Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Alates 2022. aasta detsembrist Tallinna keskkonna- ja kommunaalametit juhtinud Jaan Tarmak lahkub 19. augustil ametist.

Linnapea Jevgeni Ossinovski tänas Tarmakut pressiteate vahendusel.

"Tänan Jaan Tarmakut linna jaoks olulise ameti juhtimise eest. Selle aja jooksul on tehtud ametis olulisi reforme, mis ei ole olnud lihtsad. Soovin Jaanile jõudu edaspidiseks," sõnas linnapea Ossinovski.

Tarmak märkis sotsiaalmeedias, et viimastel kuudel on keskkonna- ja kommunaalamet saanud väga palju kriitikat, millest osa on olnud ebaõiglane.

"Osa sellest on ebaõiglane või väär, osa aga põhjendatud, sest hoolimata väga mahukast arendamisest pole me veel kõike jõudnud korda teha. 20 aastaga kuhjunud probleemide lahendamine võtab aega ja kriitika käib sinna juurde," kirjutas ta.

Tarmak tõi esile, et tema juhitud ametile seati vastukäivaid ootusi.

"Meile on olnud väljakutseks ka kohati vastukäivad ootused linnavalitsuse koalitsioonierakondadelt ja osasid neist ootustest me pole suutnud täita. Seega leppisime linnapeaga kokku, et minu kõrvale astumine aitab ametil töisemalt edasist koostööd teha," kirjutas Tarmak.

Tallinna endine abilinnapea Pärtel-Peeter Pere (RE), kelle vastutusvaldkonda keskkonna- ja kommunaalamet kuulus, kirjutas sotsiaalmeedias, et Tarmaku lahkumiseks avaldati ebaõiglast ja ebatervet poliitilist survet.

"Töö ja kohtumised sinuga olid minu abilinnapea töös kõige inspireerivamad.
Tallinn kaotab hea juhi. Sellest on kahju.
Poliitiline surve sinu lahkumisele on olnud ebaõiglane ja ebaterve," kirjutas Pere Tarmaku sotsiaalmeedia postitust kommenteerides.

Uue juhi leidmiseks kuulutatakse välja avalik konkurss, seni on juhataja kohusetäitjaks linnaplaneerimise ameti juht Martin Karro. Sujuva ülemineku tagamiseks toetab Tarmak kahe kuu jooksul käsunduslepingu alusel ameti järgmise aasta eelarve koostamist, teatas linnavalitsus.

2025. aasta juulis hakkas kriminaalpolitsei uurima Tallinna välipinkide hanget, mille eest amet vastutas.

Toimetaja: Valner Väino

