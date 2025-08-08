X!

Armeenia ja Aserbaidžaan sõlmivad Trumpi vahendusel rahuleppe

Ilham Alijev, Donald Trump ja Nikol Pašinjan
Ilham Alijev, Donald Trump ja Nikol Pašinjan Autor/allikas: SCANPIX/AFP/LUDOVIC MARIN ANGELA WEISS
Armeenia ja Aserbaidžaan on olnud aastakümneid vihased vaenlased ning USA president Donald Trump püüab nüüd riikide vahelist tüli lahendada. Trump võõrustabki reedel kahe riigi kõnelusi, mille raames sõlmivad Armeenia ja Aserbaidžaan ajaloolise rahulepingu.

USA meedia teatas juba nädala alguses, et Armeenia peaminister Nikol Pašinjan ja Aserbaidžaani liider Ilham Alijev sõidavad Washingtoni ning kohtuvad reedel Valges Majas Trumpiga. 

Trump teatas ka ise neljapäeval, et võõrustab reedel Armeenia ja Aserbaidžaani liidreid ajaloolisel tippkohtumisel. 

"Armeenia peaminister Nikol Pašinjan ja Aserbaidžaani president Ilham Alijev liituvad minuga Valges Majas ametlikul rahu allkirjastamise tseremoonial. Washington allkirjastab kahepoolsed lepingud mõlema riigiga, et ühiselt otsida majanduslikke võimalusi," teatas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

Trump teatas ühtlasi, et Armeenia ja Aserbaidžaani juhid allkirjastavad tänu temale veel ka rahulepingu. Ta tõi välja, et tema administratsioon on mõlema riigiga suhelnud juba pikka aega ning ütles, et Armeenia ja Aserbaidžaani juhid ajavad õiget asja. 

Meedia teatel rajatakse lepingu raames uus transiidikoridor, mis peaks ühendama Nahhitševani piirkonna Aserbaidžaani emamaaga. Nahhitševan ise piirneb Armeenia, Iraani ja Türgiga. Piirkond on aastakümneid olnud Aserbaidžaanist ära lõigatud. Uus  transiidikoridor peaks siis  soodustama piirkonnas kaupade ja inimeste liikumist. Leping sätestab, et selle ehitamist rahastavad erafirmad, mitte USA valitsus, vahendas The Kyiv Independent

Trump ise proovib aga kõigest väest luua endast rahutooja kuvandit ning on andnud järjepidevalt teada, et ta väärib Nobeli rahupreemiat. Trump võib nüüd loota, et sõlmitav rahulepe viib ta sammukese unistuste täitumisele lähemale. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Kyiv Independent

