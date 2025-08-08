Haapsalus algas Valge Daami aeg

Legend Haapsalu Valgest Daamist on teada-tuntud: neiu müüritakse toomhärraga tekkinud keelatud armastuse tõttu elusalt toomkiriku ristimiskabeli seina sisse ning sealt käib ta juba sajandeid augusti täiskuuöödel end kabeli aknal ilmutamas.

Tänavu tuuakse Valge Daami lugu toomkiriku juures lavale uues ja erilises kuues.

"Me jutustame seda natuke teistmoodi, kui mida varem on tehtud. Me teeme seda nüüd läbi suure valgusteatri, akrobaatika, tantsu ja (see on) hästi visuaalse etenduse moodi. Sellel tasemel valgusteater veel koos tantsijate või füüsilise teatriga, mina ei tea, et sellist asja kuskil mujal tehakse ja sellisel tasemel, see on väga haruldane asi," rääkis toomhärra osatäitja Jaakko Repola.

"Mingis osas me läheneme sellele nii, et Valge Daam on nagu Eesti Romeo ja Julia ja enamus teavad seda lugu, nii et me ei keskendu niivõrd selle loo jutustamisele, kuigi see lugu ikkagi tuleb ka selgelt välja. Pigem on see viis, kuidas me rõhume rohkem visuaalile ja akrobaatikale ja muusikale, et seda kõike kokku tuua. See on toodud tänapäeva ja samas me läheme jutustuses tagasi algse loo juurde, aga see on veidi modernsemas võtmes," lausus Valge Daami osatäitja Grete Gross.

Nii võib Valget Daami etenduse ajal näha korduvalt õhus.

"Mina olen tsirkusekoolis Soomes õppinud elukutseliseks tsirkuseartistiks. Ma pabistan rohkem, et kas tantsusammud välja tulevad, õhk on turvalisem koht minu jaoks," ütles Gross.

Kuigi Valge Daami aeg toob Haapsallu kireva kultuuriprogrammi, on selle keskmes ikkagi lugu surematust armastusest, mis on inimesi köitnud aastakümneid ja köidab jätkuvalt.

"Alates 1979. aastast, kui Haapsalu linn sai 700-aastaseks, on seda etendust mängitud igal suvel. Ja neid etendusi mängitakse erinevaid, lähenemised on erinevad. Seekordne on omamoodi kaasaegses võtmes. Ettevalmistusaeg on näidanud, et saab olema huvitav ja teistsugune ja põnev ja värviline ja väga romantiline," lausus Haapsalu kultuurikeskuse direktor Gülnar Murumägi.

Kas Valge Daam neil päevil end ka päriselt kabeli aknal näitab, sõltub juba ilmast.