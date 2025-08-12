X!

Pärnu tahaks kehtestada suvituskorteritele kinnisvaramaksu

Supeluse tänav Pärnus
Supeluse tänav Pärnus Autor/allikas: ERR
Pärnu linnavalitsus tegi regionaal- ja põllumajandusministeeriumile ettepaneku kaaluda kohalikele omavalitsustele teise elukoha maksu kehtestamise võimalust.

Pärnu abilinnapea Meelis Kukk ütles ERR-ile, et regionaalministeeriumile tehti ettepanek kaaluda teise elukoha maksu kehtestamise võimalust eelkõige suvituskortereid silmas pidades.

Kuke sõnul tuleb näiteks Pärnu linnal korraldada prügivedu ja avaliku ruumi korrashoidu vaatamata sellele, et suvituskorteri omaniku tulumaks laekub tema peamise elukoha omavalitsusele.

"Teise elamispinna maks puudutab neid inimesi, kellel on mitu elamispinda ja selle asukoha omavalitsusele tulemi andmine võiks olla kahte moodi. Esiteks läbi kinnisvaramaksu, mis oleks täiendav uus koormis. Teine võimalus oleks läbi registreerimistasu, et inimesed, kellel on mitu elupinda, nad on registreeritud mõlemas omavalitsuses ja see omavalitsusele laekuv tulem läbi tulumaksu laekuks proportsionaalselt nii ühele kui teisele omavalitsusele ja sellega ei kaasneks maksukoormuse suurenemist elupindade omanikele," selgitas Kukk.

Ta lisas, et ta isiklikult pooldaks teist varianti, kus maks oleks jagatud erinevate omavalitsuste vahel, kus inimene kinnisvara omab.

Meelis Kuke sõnul puudutaks teise elukoha maks kaheksat kuni kümmet protsenti Pärnu linna kinnisvarast.

Kuke sõnul tuleb nüüd kohalike maksude seaduse muutmisega tegeleval regionaal- ja põllumajandusministeeriumil Pärnu linna tehtud ettepanekuid analüüsida.

Toimetaja: Urmet Kook

