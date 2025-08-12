Otse kell 12: Nurme farmi sigade Aafrika katku analüüsitulemuste tutvustus
Kell 12 algaval pressikonverentsil tutvustatakse Nurme farmi sigade Aafrika katku juhtumi referentlaboratooriumi analüüsitulemusi. ERR-i portaal näitab pressikonverentsi otsepildis.
Tulemusi tutvustavad ja küsimustele vastavad regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras, põllumajandus- ja toiduameti peadirektor Raimo Heinam, riigi laboriuuringute ja riskihindamise keskuse direktori asetäitja loomatervise valdkonnas Imbi Nurmoja ja Eesti Maaülikooli veterinaarse bio- ja populatsioonimeditsiini professor Arvo Viltrop.
Toimetaja: Urmet Kook