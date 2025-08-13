Riigikeele eksamile saadetud Läti parlamendisaadik otsustas seimist lahkuda

2024. aasta lõpus väljendasid mitmed parlamendisaadikud kahtlust, kas Pučka riigikeele oskus vastab seaduse nõuetele. 31. oktoobril otsustas seim saata Pučka keeleeksamile.

Test tuli sooritada viie kuu jooksul.

2025. aasta märtsis, kui testi sooritamise tähtaeg oli lähenemas, sai seimi eetikakomisjon Pučkalt taotluse tähtaega pikendada. Komisjon toetas avaldust.

Fraktsiooni "Stabiilsuse eest!", kuhu Pučka kuulub, juht Aleksejs Roslikovs ütles toona LETA-le, et pikendamine oli vajalik, kuna Pučka murdis jalaluu.

Kui tehakse kindlaks, et saadiku riigikeele oskus ei vasta nõutud tasemele või saadik ei ole ettenähtud tähtaja jooksul testile ilmunud, sätestab seadus, et seimi eetikakomisjon peab 15 päeva jooksul esitama eelnõu saadiku parlamendist väljaarvamise kohta.

Tegemist oli esimese korraga, kui seim saatis parlamendiliikme ametlikku keeleeksamit tegema – kuigi varem on üsna paljudel saadikutel olnud piiratud läti keele oskus ja silmnähtav vastumeelsus debattides sõna võtta.

Eetikakomisjon arutab Pučka avaldust tagasi astumiseks 27. augustil, kui seim naaseb suvepuhkuselt.

Juunis saatis Läti parlament istungilt ära "Stabiilsuse eest!" liikme Aleksejs Roslikovsi, kes kõneles seimi ees vene keeles.