Valga valla juhid kehtestasid kontrolli meediapäringute üle

Foto: Riigikantselei
Teenistujate ja vallaasutuste töötajate avalike selgituste asemel tuleb nüüd üldsusel leppida vallamajas koostatud ja kommunikatsioonijuhi saadetavate kirjalike vastustega. Meediaekspertide arvates peegeldab see Eestis süvenevat usalduskriisi avaliku sektori ja ajakirjanduse vahel.

Kagu-Eesti suurima - Valga valla - uus kommunikatsioonijuht Andero Ojamets saatis meediamajadele võta-või-jäta-stiilis kirja, kus ta annab teada, et edaspidi tuleb kõik meediapäringud saata ühele vallavalitsuse aadressile. Teenistujad ja hallatavate asutuste juhid enam isiklikele meilidele ei vasta ja ei räägi ajakirjanikega ka telefoni teel.

"Läbi keskse koordineerimise tahame tagada seda, et need vastused on paremini läbi mõeldud, ammendavad ja sisukad. Et me annaks juhuslikke ja poolikuid vastuseid, kui meilt küsitakse. Sageli mitte läbimõeldud vastused toovad kaasa selle, et neid tuleb veel ja veel kommenteerida," sõnas Valga vallavanem Monika Rogenbaum.

"Keskharidusega kommunikatsioonijuht kogub need vastused kokku ja tema kaudu me jaotame küsimused inimeste vahel ära. Sageli ei piisa ühest, kahest ja isegi kolmest teenistujast, et saada ammendav vastus kokku. Meil ongi see meeskonnatöö," vastas Rogenbaum küsimusele, kas koolidirektor on vähem pädev vastuste koostamisel, kui kommunikatsioonijuht.

Uus kord tähendab, et kultuuri- ja koolijuhi või teehooldaja arvamust üldsus enam teada ei saa ning ajakirjandusse jõuavad vallavõimu üldised seisukohad.

"See on ikkagi märk suurest ja sügavamast trendist, et usaldus meedia ja avaliku sektori vahel on vähenemas. Ja eks see usalduse hoidmine on tegelikult ju mõlema poole töö ja ülesanne.On loomulik, et avalik sektor tunneb sel juhul vajadust rohkem kontrollida infovoogu, mis läheb nende tegevusest välja. Aga selle teine tagajärg on see, et meedial on raskem teha oma tööd ning saada igakülgset ja objektiivset infot ja käsitleda teemasid nii, et need on põhjalikult läbi valgustatud," lausus kommunikatsiooniekspert Põim Kama.

Valga koalitsiooni ühe osapoole - Reformierakonna - juht peaminister Kristen Michal kinnitab, et tegu pole võimupartei uue suunaga.

"Mina arvan, et väikses riigis tuleb ajakirjanikega suhelda võimalikult vabalt ka kriitiliste küsimuste puhul. Ise olen kogu aeg kättesaadav. Ei tea konkreetset situatsiooni, miks Valgas Reformierakond või Isamaa on seal sellise otsuse teinud. Hea, et kommunikatsioonijuht on kättesaadav. Eks nad peavad ise vaatama. Aga ainult oma asju selgitades, ka vahel viletsaid asju selgitades saab edasi," sõnas Michal.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

tormis meie ajas

