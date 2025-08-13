X!

Põlva- ja Võrumaa nõuavad ministrilt kohe rongiliikluse taastamist

Eesti
Foto: Mirjam Mõttus/ERR
Eesti

Elron asendas väga lühikese etteteatamisega mitmed rongiliinid bussidega, kuna ületunde tegevate vedurijuhtide palgaks pole raha. Otsus puudutas eriti valusalt Põlva- ja Võrumaad, mille arenduskeskuste juhid nõuavad regionaalministrilt kohe rongiliikluse taastamist, kuna inimestelt on ära võetud üks väheseid liikuma pääsemise võimalusi.

Keskpäevane buss, mis sõidab Tartust Piusa suunal kaks tundi ja 13 minutit, jõuab pea tund hiljem oma sihtpunkti kui seda oleks rongiga sõites. Rong jõudis samasse sihtkohta natuke vähem kui pooleteise tunniga, kuid alates 6. augustist on rongid sel liinil asendatud bussiga. Kui tavapäraselt tõi rong Piusale turiste, siis peale rongi asendamist bussiga turistid sihtkohta enam ei jõua.

"Eks ikka tulid turistid siia. Esiteks oli see nende jaoks üldjuhul esimene rongisõit, mis oli laste jaoks väga huvitav. Teiseks said nad külastada koobast ja mängida Eesti suurimas liivakastis. Ma ette ei oska ennustada palju külastajaid oleks meile tulnud, aga teada on, et üks suur grupp tühistas oma tuleku augusti lõpus, kellel olid plaanis suvepäevad. Buss ei asendada ikkagi rongi," sõnas Piusa külastuskeskuse juhataja Katariina Keerd.

Bussijuht Rein kinnitas, et praegu bussiga reisijaid Piusa suunal peaaegu ei olegi. Enamuse reisiseltskonnast moodustavad tema sõnul piiripunkti minejad.

"Kui buss läheb täis, siis ütleme umbes 70 protsenti reisijatest lähevad piiril maha," lausus Go Busi bussijuht Rein Laak.

Otsus kagu suunal asendada rong bussidega tehti seetõttu, et vedurijuhtide nappuse käes vaevlev Elron otsis liine, kus on võimalik hoida kokku enim vedurijuhtide töötunde, et täita võimalikult suures mahus kehtivat üleriigilist sõiduplaani. Selline otsus hajaasustuses elavate inimeste arvelt on aga piirkondi esindavate Põlva-ja Võrumaa arenduskeskuste jaoks vastuvõetamatu. Arenduskeskused pöördusid seetõttu regionaalministri poole.

"Just suveperiood on ka meie turismisektori jaoks väga oluline. See rong on ikkagi väga oluline, sest on inimesed, kes käivad ratastega nii Taevaskotta kui ka Piusa. Loomulikult ka see, et inimesed lähevad tööle ja see rong käib isegi siin vähe. Buss ei ole mingi alternatiiv sellele rongile," sõnas Põlvamaa arenduskeskuse nõukogu esimees Martti Rõigas.

Rõigas kritiseeris ka suure muudatuse tegemist üleöö.

"See, et 5. augusti õhtul tuleb pressiteade... See ei jõua isegi omavalitsustesse. Keegi ei jõua edasi seda kommunikeerida, et 6. augusti hommikul veel rongiga saad, aga tagasi enam ei saa. Sealt ka kohe üks värvikas juhtum, et mõned, kes 6. augustil ratastega läksid, tagasi nad enam ei saanud," ütles Rõigas.

Kokku on Elron üle Eesti bussidega asendanud nädala sees 12 ja nädalavahetusel 14 väljumist ning hinnanguliselt on see otsus vähendanud reisjate hulka 30 protsenti. Regionaalminister Hendrik Johannes Terras lubas teema uuel nädalal valitsusse viia.

"Valitsusse lähen ettepanekuga vaadata üle Elroni tulude pool just selle võtmes, et me saaksime vedurijuhtidega jõuda kokkuleppele, et nad oleks nõus tegema ületunde ning katma kõiki suundasid, kus meil on praegu võimalik rongidega sõita," lausus Terras.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Viimased teleuudised

