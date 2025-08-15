Bolti rendiautod hakkavad juhtide sõiduvõtteid hindama

Bolt Drive võttis kasutusele uue funktsiooni, kus juht saab pärast iga sõitu tagasisidet oma sõiduvõtete ohutuse kohta ning need juhid, kelle järskude pidurduste või agressiivsete manöövrite hulk hinnatakse liiga suureks, võivad mõneks ajaks rendiautode kasutamise võimalusest ilma jääda.

Alates kolmapäevast on Bolt Drive'i rendiautodes kasutusel ohutusfunktsioon, mis hindab sõidukitesse paigaldatud seadmete kaudu sõitja harjumusi ja annab autorentijale pärast sõitu selle kohta tagasisidet.

Järskude pidurduste ja kiirenduste, agressiivsete manöövrite ja muude riskantsete sõiduvõtete arvu põhjal valmib iga juhi kohta skoor ning kui see viitab liiga riskantsele käitumisele, võib Bolt ajutiselt piirata kasutaja võimalust rendiautosid kasutada. Kui aga juht sõidab turvaliselt, siis tema skoor tõuseb ja see annab talle ligipääsu lisahüvedele.

Bolti kommunikatsioonispetsialist Diane Palev ütles ERR-ile, et praegu veel lisahüvesid ega piiranguid sõiduskoori põhjal rakendama ei hakata.

"Tegemist on uue lahendusega ja anname esmalt klientidele harjumisaega ja vajadusel saame ka sisemiselt seda täiustada. Soovime enne veenduda, et süsteem on täielikult töökindel ja usaldusväärne," rääkis Palev.

Ka seda, millised täpselt boonused ja piirangud on, pole ettevõte veel lõplikult paika pannud ja Palevi sõnul kaaluvad nad eri variante.

"Võimalike hüvedena näeme näiteks soodustusi, täiendavaid broneerimisvõimalusi või ligipääsu kallimatele autodele. Piiranguna võime näiteks ajutiselt piirata kasutaja juurdepääsu Bolt Drive'i platvormile," tõi Palev välja.

Bolt Drive'i Eesti juht Maksim Palonen põhjendas uut süsteemi vajadusega edendada vastutustundlikku sõidukäitumist.

"Kui enamasti reageeritakse probleemidele tagantjärele, siis meie eesmärk on aidata inimestel kujundada ohutu sõidu harjumusi enne, kui midagi juhtub. See on nutikam ja vastutustundlikum viis, kuidas tehnoloogia abil linnad turvalisemaks muuta," sõnas Palonen.

Bolt on juhiskoori juba osa juhtidega katsetanud ning ettevõte tõi välja, et selle tulemusel vähenesid kiiruseületused 16 ja ohtlikud sõiduvõtted seitsme protsendi võrra.

Elektriliste tõukerataste puhul kasutab Bolt sarnast hooletu sõitja skoori juba alates 2023. aastast. Tegu on kolmeastmelise hoiatussüsteemiga.

"Erinevalt Bolt Drive'i skoorist ei anna see kasutaja sõidustiilile numbrilist hinnangut, vaid jagab vajadusel hoiatusi," ütles Palev.

Esmalt saab kasutaja teavituse, et valitud sõidustiil on ohtlik ja tal palutakse parandada sõidukäitumist. Kui sõidustiil ei parane, võib Bolt piirata kasutaja tõukeratta kiirust kümne kilomeetrini tunnis. Kui ka see ei aita, rakendub ajutine sõidukeeld.

Selline hoiatussüsteem on Palevi sõnul märkimisväärselt aidanud vähendada ohtlike sõitude arvu, eriti lühikeste sõitude puhul.

Bolt Drive'il on Eestis 900 rendiautot, mille hulgas ka elektriautod ja kaubikud.