Bolt hakkab ka tõukeratturite sõidustiili hindama

Bolti tõukerattad Tartus Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Bolt hakkab ka renditõukerataste kasutajate sõidustiili hindama. Lisaks tekib rakendusse võimalus tõestada kiivriga sõitu, mille edukal kontrollimisel saab sõitja soodustust.

Bolt teatas mullu augustis, et hakkab autojuhtide sõidustiili kontrollima. Nüüd rakendub sarnane, sõiduskooriks nimetatav, süsteem ka tõukeratastele.

Bolti tõukerataste suuna juhi Karl Apsoloni sõnul hakkab lahendus kasutajate sõitu hindama vahemikus 1 kuni 100.

Kuna erinevalt rendiautodest ei ole tõukeratastega piirkiirust ületada võimalik, toimib arvutussüsteem Bolti rendiautodega võrreldes veidi erinevalt.

"Näiteks võtab skoor arvesse kui sujuv on sõit, kas toimub järske pidurdusi või nii-öelda piduriga libistamist (inglise keeles skidding), kukkumisi või kokkupõrkeid, kahekesi sõitmist, kas sõiduk pargitakse korrektselt püstasendisse või jäetakse keelualasse. Lisaks võtab see arvesse positiivseid tegevusi, näiteks kui kasutaja pargib masina korrektselt püsti ja õiges alas," selgitas Apsolon.

Apsoloni sõnul on meetme eesmärk suunata rattureid liiklema teiste liiklejatega arvestavalt ja sujuvalt.

Mida kõrgema skooriga kasutajatele hüveks pakutakse, Apsolon täpselt veel öelda ei osanud

"Testime eri turgudel hetkel mitmeid lahendusi ja kui leiame sobiva, saame sellest kohe teada anda," ütles Apsolon

Teise uuendusena hakkab rakendus pakkuma tõukeratta kasutajale võimalust näidata, et too kannab kiivrit. Selle fotoga kinnitamisel, saab kasutaja sõidult soodustust.

Kui suur soodustus täpselt on, ei ole Apsoloni sõnul veel selge.

Mõlemad lahendused hakkavad kehtima üle Eesti ning peaksid rakenduma märtsi-aprilli jooksul.

