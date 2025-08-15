X!

Ettevõtja Kristjan Luha ostab Rademari spordikaupluste keti

Rocca al Mare keskus
Rocca al Mare keskus Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Ettevõtja Kristjan Luha omandab spordikaupluste keti Rademar ning talle kuuluv Sandojo Grupp on juba omandanud enamusosaluse Streetbrand OÜ-s, mis opereerib tänavastiili poodide ketti Ballzy. 

Pereettevõte Rademar liigub seniste omanike, perekond Juksari liikmete omandusest täielikult Kristjan Luha kätte. Koondumisteade on sisse antud ja ootab konkurentsiameti kinnitust, teatas Luha pressiteate vahendusel.

Ostu-müügilepingu tingimused kujunesid poolte kokkuleppel ja on konfidentsiaalsed, seisab teates.  

Sandojo Grupp omandas 90 protsenti Streetbrand OÜ-st, 10 protsendi omanikuks jääb Ballzy loovjuht Karmo Ruusmaa. 

Pressiteates märgiti, et Luha on olnud pikalt seotud spordikaubanduse valdkonnaga, töötades 17 aastat erinevatel positsioonidel Nike'i organisatsioonis üle maailma, seal hulgas Hollandis, USA-s, Venemaal ja Kreekas. Ta on töötanud Nike'i peakorteris asepresidendina ning juhtinud tütarettevõtteid Kreekas ja Venemaal.  

"Eestisse naastes soovisin jätkata endale hästi tuntud tegevusvaldkonnas. Tundes hästi rahvusvahelise spordikaubanduse turgu ning omades häid globaalseid kontakte, otsustasin siseneda siinsesse jaekaubandusärisse, nii Rademar kui Ballzy sattusid sel ajahetkel mu teele mõneti juhuslikult," ütles Luha. 

Luha sõnul võimaldab mõlema poeketi ühine juhtimine optimeerida tarnekanaleid ja juhtida tulemuslikumalt sortimenti. "Nii Rademaril kui Ballzyl on ambitsioon kasvada Eestis ja samuti Lätis-Leedus, siin saab ära kasutada juba mõlema ettevõtte senist tegutsemiskogemust erinevatel turgudel," märkis ta.  

1992. aastal loodud Rademaril on 16 kauplust üle Eesti. Ballzy ketil on Eestis, Lätis ja Leedus kokku 11 kauplust. 

Toimetaja: Marko Tooming

