Jaan Roose täitis unistuse ja kõndis Tallinnas Niguliste tornist Raekoja tornini

Tasakaalukõndija Jaan Roose täitis laupäeval ühe oma suure unistuse ja kõndis Tallinnas Niguliste kiriku tornist Raekoja torni tippu. Sündmus oli osa üle-eestilisest unistuste kogumise algatusest.

Roose jaoks oli 50 meetri kõrgusele tõmmatud slackline Niguliste kiriku tornist Raekoja torni tippu. Sajad inimesed olid tulnud tänavatele tema samme jälgima ja teda aplauside ja huilgamisega ergutama.

Tuul oli tugev ja algus läks Roosel visalt.

"Kui ma Nigulistest eemale sain, 50 meetrit, sain aru, et tuul lükkas täpselt selga ja hästi tugevate puhangutega, see tekitas tunde, et nüüd kõnni kiiremini. Kuna seal on hästi tugev turbulents katuste ja puude juures, praegu veel need pilved ja päike tuleb ja läheb," rääkis Roose.

Unistuse sai Roose täita üle-eestilises algatuses, milles on sel kevadel ja suvel kirja pandud enam kui 6000 inimese rohkem kui 13 000 unistust. Nii lapsed, noored kui ka täiskasvanud andsid teada, millest nad unistavad ja millises Eestis soovivad elada. Projekti algataja Eva Truuverk pidas rasketel aegadel unistamist äärmiselt oluliseks.

"Üks minu suuri käivitajaid oli tunne, et tänapäeva noortel on järjest raskem hommikul üles tõusta, kooli minna, leida põhjus suureks kasvada. See ärevuse foon on nii suureks läinud, et maailm saab kohe otsa. On vaja ühistunnistust, on vaja usku , et planeet Maa, Eesti riik ja meie siin oleme alles ka aastal 2050. Et meil oleks ühine arusaamine, mille pärast ennast motiveerida igapäevastele tegudele," lausus Truuverk.

Kogutud unistusi analüüsiti tehisaruga, et saada ülevaade eestimaalaste tulevikunägemusest aastaks 2050.

"Tulemused on väga eriilmelised, aga mõned asjad võib välja tuua küll. Eestlane unistab rahulikust keskkonnast, ühiskondlikust turvalisusest ja loomulikult naturaalsest looduskeskkonnast. 67 protsenti eestlastest unistab sellest, et vähem on tehnoloogiat ja rohkem on inimestevahelist kontakti," ütles TalTechi tehisaru doktorant Otto Mätas.

Roose lubas, et kui pulsi alla saab, hakkab kohe edasi unistama.

"Need võivad aastaid aega võtta. Unistus või ideeprojekt ei pea kohe homme juhtuma, see võib ka nii-öelda riiulil olla aasta-kaks-kolm. Mul on paljud ideed, mõtted, projektid niimoodi olnud, et võib-olla juhtub, võib-olla ei juhtu. Võib-olla juhtub aastal 2050. Ju siis juhtub," lausus Roose.

Projekti kokkuvõttena luuakse interaktiivne Eesti Unistuste Atlas, mida võivad vabalt oma töös kasutada kõik, näiteks poliitikakujundajad, ettevõtjad, teadlased. "Hakkab looma" koduleht kogub unistusi veel 20. augustini.