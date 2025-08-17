Kikepera looduskaitsealal enne eksperthinnangut taassoostamisega ei alustata

Saarde valla sõnul on nad keskkonnaministriga kokku leppinud, et Kikepera looduskaitsealal planeeritud taassoostamisega ei alustata enne, kui on valminud keskkonnagentuuri eksperthinnang, millega hinnatakse taassoostamise mõju piirkonna üleujutusohule.

Saarde vald on olnud vastu Kikepera looduskaitsealal metsade taassoostamise plaanile.

Juunis leppisid keskkonnaminister ja vald kokku, et taassoostamise mõju uuritakse täiendavalt, sest piirkonnas on üleujutusoht ning üleujutused on sagenenud.

Näiteks viimase poole aasta jooksul on vihmade tõttu üle kallaste tõusnud Reiu jõgi põhjustanud Saarde vallas üleujutuse kahel korral.

Hindamaks taassoostamise mõju on ministeerium tellinud eksperthinnangu keskkonnaagentuurilt. Agentuuri teatel analüüsitakse Reiu jõe valgala veerežiimi, selle võimalikke muutusi ja üleujutustõenäosusi seoses märgala taastamisega. Uuring valmib sügisel.

Saarde vallavolikogu aseesimees Kadri-Aija Viik rääkis, et augusti alguses toimunud valla ja keskkonnaministri kohtumisel lepiti kokku, et enne uuringu valmimist Kikepera looduskaitsealal kraave sulgema ei hakata.

"Ministriga leppisime kokku, et senikaua, kuni keskkonnaagentuuri uuring ei ole valminud, mis peaks valmima siis algselt augusti lõpuks, tõenäoliselt septembri keskpaigas, senikaua mingisuguste reaalsete töödega edasi ei minda," sõnas Viik.

"Kuulati ära ka RMK esindaja, kes ütles, et jah, nii on võimalik ja ministri soov oli, et tegutsetakse siis nii-öelda eeltöödega, kas see on siis dokumentatsioon, mingid analüüsid, mis iganes muu, aga et reaalsete töödega metsas senikaua ei alustata, kuni on uuring valmis ja sealt on võimalik näha, mida see siis ütleb."

Kikepera looduskaitsealal tahetakse soometsi taastada enam ligi 3100 hektaril.