Harku järve äärsete kinnistute omanikud saavad tihti keskkonnaametilt trahvi

Harku järv.
Harku järv. Autor/allikas: Jenny Va / ERR
Tallinna Harku järve ääres asuvate kinnistute omanikud ei arvesta pahatihti sellega, et nende eraomand jääb ehituskeeluvööndisse, on üldkasutatav maa ning osa Haabersti rohevõrgustikust. Rikkumised toovad kaasa keskkonnaameti trahvi. Tehtud töö seadustamiseks peavad eraomanikud taotlema Haabersti linnaosalt tagantjärele planeeringute muutmist.

Harku järve äärse kinnistu omanik tahab nautida järvevaadet rahus ja on oma valdusele aia ümber ehitanud ning sildid välja pannud. Seadusteadlik kodanik informeeris aga keskkonnaametit, kes tuvastas, et ehitised asuvad Harku järve kalda ehituskeeluvööndis. Kinnistu oli 2022. aastani metsamaa kõlvik, pinnas aga on kooritud või täidetud. Kõik see ei vasta kehtivale detailplaneeringule ega üldplaneeringule.

"Tuvastasime betoneeritud tee, mis oli rajatud ja teised paar rajatist veel. Tegemist oli ehituskeeluvööndis ehitamisega, mis on looduskaitseseaduse kohaselt keelatud," sõnas keskkonnaameti järelevalveosakonna Harju- ja Raplamaa juhataja asetäitja Kristi Lehtorg.

Omanik maksis 500 eurot trahvi ning peab taotlema Haabersti linnaosalt ehtuskeeluvööndi vähendamist. Ainult nii saab praegust olukorda seadusega kooskõlla viia, selgitas keskkonnaamet. See tähendab üldplaneeringu muutmist.

"Linnaosa on keskkonnaametiga siin ühes paadis. Meie jaoks on oluline, et seesama Harku järve kallas oleks inimestele avatud ning ka loodusele ja loomastikule avatud. Me oleme seda meelt, et siin ei peaks vähemalt praeguste andmete järgi detailplaneeringus olukorda muutma," lausus Haabersti linnaosa vanema asetäitja Rain Veetõusme.

Üldplaneering loetleb järvekalda eesmärkidena ka rannahooneid, mänguväljakuid või jaanitule platsi, sest kinnistu on üldkasutatav maa ning Haabersti rohevõrgustiku osa.

"Me ei saa rääkida, et ilmtingimata peab siin lammutama, aga samas ei saa ka väita, et selle peaks seadustama ja siia lubama seda. Antud juhul on ehituste ja haljastuse rajamisega kiirustatud ette ja tehtud asjad, mida planeeringu järgi veel ei tohiks olla," ütles Veetõusme.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

