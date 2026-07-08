Mitmes Harjumaa supluskohas on jätkuvalt sinivetikad

Terviseameti vee terviseohutuse infosüsteemi avaliku andmebaasi andmetel on Pikakari, Pelguranna, Haabneeme, Harku järve ning Pirita rannas ujumine ajutiselt mittesoovitatav.

Terviseameti teatel näitavad 6. juulil Pikakari suplusveest võetud proovi tulemused soole enterokokkide suurenenud sisaldust. Pelguranna ja Haabneeme supluskohtades on lisaks tõusnud ka kolibakteri sisaldus, mis viitab võimalikule fekaalreostusele. Nimetatud supluskohtades on toksilised sinivetikad taandumas, kuid ujumine nendes on jätkuvalt mittesoovitav.

Põhja-Tallinna valitsuse kommunikatsioonispetsialisti Leini Jürisaare sõnul on võetakse järgmised analüüsid Stroomi ja Pikakari rannast 13. juulil ning tulemused peaksid saabuma 15. juuliks.

Pirita linnaosa vanema asetäitja Dmitriy Fadini sõnul pärinevad viimased terviseameti analüüsitulemused Pirita ranna kohta 30. juunist, mil veeproovis tuvastati sinivetikad. Tema sõnul uusi proove praegu võetud ei ole ning rannas lehvib jätkuvalt lilla lipp.

Harku järvest võeti viimati 1. juulil veeproov, milles tuvastati sinivetikad. Haabersti linnaosa kultuuritöö spetsialisti Liina Kaevu sõnul on praegu Harku järve supluskohas heisatud lilla lipp, mis hoiatab võimalike terviseohtude eest. Linnaosa valitsus on paigaldanud randa ka hoiatussildid ning teavitanud olukorrast oma veebilehel ja sotsiaalmeedias.

Terviseamet soovitab pärast ujumist ennast võimalusel puhta vee ja seebiga pesta. Mürgistuskahtluse korral pöörduda perearsti poole või helistada mürgistusteabekeskuse infoliinile 16662.