X!

Eksperdid: Donetski andmine Kremlile avaks venelastele tee Kiievile

Välismaa
Foto: Priit Mürk/ERR
Välismaa

Tänaseks on Venemaa okupeerinud umbes 20 protsenti Ukraina territooriumist. Samas ei kontrolli Venemaa täielikult ühtegi neljast oblastist, mille ta okupeeris 2022. aastal. Meedia andmetel nõustus Vene president Vladimir Putin külmutama rindejoone Hersoni ja Zaporižžja oblastis.

Vastutasuks nõuab Kreml aga, et Ukraina annaks võitluseta käest ära kogu Donetski oblasti kaasa arvatud Slovjansk, Kramatorsk, Družkivka ja Konstantinovka. Kogu see ala hõlmab umbes 6500 ruutkilomeetrit.

Meedia andmetel on siis võimalik Venemaa vägede väljaviimine Harkivi ja Sumõ oblastist, kus Venemaa valduses on sillapead kogusuurusega 500 ruutkilomeetrit.

"Donbassis on tänaseni Ukraina kontrolli alla jäänud 6000 ruutkilomeetrine ala, mis on sõjaliselt äärmiselt kindlustatud ja mida venelased ei ole 2014. aastast suutnud vallutada ja siis selle üleandmine poliitilise surve abil, mida Trump tema nimel ka teostab, oleks kõige lihtsam," rääkis julgeolekuekspert Raivo Vare.

"Sellepärast, et sellisel juhul avaneks tal järgmiseks etapiks vajadusel rünnakusuunad Dnepriäärse madaliku puhul, mis tegelikult oleks praktiliselt takistamatud - seal ei ole enam võimalik korralikku kaitset ka rajada ja see avaks talle tee sisuliselt nii Kiievi kui ka põhja poole - Harkivi poole," rääkis Vare.

"Venelased on ikka üle aasta seal üritanud ja nad ei ole sealt väga läbi saanud. Nii et paberitega võtame siis kaitse ära. Paberitega on ennegi Ukrainalt kaitset ära võetud - tuumarelvad ja strateegilised pommitajad. Rahvusvaheliste lepingutega, mis ei ole pidanud," märkis kolonel reservis Hannes Toomsalu.

"Kui ühepoolselt viime väed Donetski oblastist välja, siis homme öeldakse meile 99-protsendilise kindlusega, et peame oma väed välja viima - nagu Putin ka nõudis - Hersonist ja Zaporižžjast. Ülehomme ta teatab - viige väed ära
Harkivist ja Odessast. See on vältimatu," sõnas politoloog Vladimir Fesenko.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

Samal teemal

uus dokumentaal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:28

Zelenski: kohtumine Trumpiga oli konstruktiivne Uuendatud

22:27

Saks: ei ole usutav, et Trump proovib Venemaa nõudmisi Ukrainale pähe määrida

22:08

Vigastusest taastunud Rosenthal: olen suuteline EM-il koondist palju aitama

21:58

ETV spordisaade, 18. august

21:47

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:41

Helga Kalm: Trumpi ja Zelenski keemia oli seekord parem

21:33

Gordejev ja Lebreton said Läti MM-etapil hooaja parima koha

21:25

Teisipäeval sajab mitmel pool hoovihma ja on äikeseoht

21:23

Norra kroonprintsessi poeg sai süüdistuse neljas vägistamises

21:17

Pärnusse lisandub järjest uusi padeliväljakuid

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19:36

Trump pani taas surve sõja lõpetamise eest Ukrainale Uuendatud

05:06

Eesti valik: 79 pagulast, ekspertide lähetamine või miljonimakse

11:45

Vene oht ajendab kaaluma Raudse Reini raudteeliini taaselustamist

22:28

Zelenski: kohtumine Trumpiga oli konstruktiivne Uuendatud

17.08

Turbas asuv mootorispordi muuseum paneb suve lõpus uksed kinni

18:35

Venemaa bensiinihinnad tõusid rekordiliselt kõrgele

11:49

Tervisekassa kaalus kontoripinda valides ka Golden Gate'i arendust

17.08

Euroopa liidrid osalevad esmaspäeval Zelenski ja Trumpi kohtumisel Uuendatud

17.08

Sõerd: tulumaksu tõstmise asemel saaks loobuda hoopis maksuvaba tulu tõusust

17.08

Witkoff: Putin nõustus tippkohtumisel Ukraina julgeolekugarantiiga

ilmateade

loe: sport

22:08

Vigastusest taastunud Rosenthal: olen suuteline EM-il koondist palju aitama

21:58

ETV spordisaade, 18. august

21:33

Gordejev ja Lebreton said Läti MM-etapil hooaja parima koha

21:07

Bild seostab Karl Jakob Heina neljakordse Saksa meistriga

loe: kultuur

16:50

"Pahalased 2" on kolmandat nädalavahetust järjest Eesti kinolevi tipus

13:55

Suri näitleja Terence Stamp

13:53

Animisti peakorraldaja Mari Kivi: 3D tegi animatsioonis oma ringi ära, nüüd on käsitöö tagasi

12:37

Tallinnas algab kuuajane lühietenduste festival

loe: eeter

17:00

Imbi Paju: ema ränk elusaatus mõjutas kogu meie peret

12:33

Uus draamasari avab Leonard Coheni erilise armastusloo

11:54

Eesti teadlased loovad eakatele autojuhtidele enesetestimise rakendust

11:07

Koomik Endrik Puntso: kümne aastaga saad aru, mida sul on rahvale pakkuda

Raadiouudised

18:40

Jahimehed saavad metssigade küttimiseks kümme drooni

18:40

Päevakaja (18.08.2025 18:00:00)

18:40

Justiitsministeerium seab nõusolekuseaduse sihiks jah-mudeli

15:35

Asjatundjad hoiatavad: India ja Hiina rahastavad naftaostudega Putini sõjamasinat

15:35

Eesti ja Rootsi vanglarendileping eeldab Rootsi põhiseaduse muutmist

15:35

Streigiähvardus: haridustöötajad ootavad valitsuselt lubatud palgatõusu

15:25

Raadiouudised (18.08.2025 15:00:00)

12:40

Teisest pensionisambast lahkub igal aastal 15 000 inimest

12:40

Šokolaadi kõrge hind jääb mitmeks aastaks püsima

12:35

Eesti valik: 79 pagulast, ekspertide lähetamine või miljonimakse

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo