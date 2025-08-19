X!

Venemaa ründas Ukrainat droonide ja rakettidega

Harkiv esmaspäeval pärast Venemaa õhurünnakut
Venemaa korraldas teisipäeva öösel Ukraina linnade vastu raketi- ja droonirünnakute laine. Rünnakud toimusid tunde pärast seda, kui Ukraina president Volodõmõr Zelenski lõpetas Valges Majas rahuläbirääkimised USA presidendi Donald Trumpiga.

Krementšuki linnas teatati plahvatustest. Rünnakus kasutati teadete kohaselt mitut ballistilist raketti ja kümneid droone, vahendas Kyiv Independent.

Kohaliku meedia teatel oli rünnaku sihtmärgiks tõenäoliselt energiaettevõtte taristu.

Esialgu pole teavet kahjude ulatuse või selle kohta, kas on teatatud inimohvritest.

Ukraina õhuvägi teatas, et raketirünnakute ohus on ka rindejoonele lähemal asuvad linnad, sealhulgas Harkiv ja Poltava.

Venemaa viimane rünnak toimus ajal, mil USA teeb jõupingutusi Moskva ja Kiievi vahelise rahulepingu vahendamiseks.

Krementšuk asub Poltava oblastis Kesk-Ukrainas. Linn asub umbes 100 kilomeetri kaugusel Poltavast ja umbes 260 kilomeetri kaugusel Kiievist.

Hiljem anti õhurünnakuhoiatus välja ka teistes Ukraina piirkondades, sealhulgas Kiievis, seoses jätkuva ballistiliste rakettide rünnakuohuga.

Rünnakud toimusid vaid mõni tund pärast seda, kui Zelenski lõpetas Valges Majas kõnelused Trumpi ja Euroopa juhtidega. Trumpi sõnul tegid juhid edusamme konsensuse saavutamisel Ukraina julgeolekugarantiide osas sõjas Venemaaga.

Vaid mõni tund enne Zelenski ja Euroopa juhtide kohtumist Trumpiga hukkus Venemaa raketirünnakus Zaporižžjale kolm ja sai vigastada 30 inimest.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Kyiv Independent

