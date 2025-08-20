Postimees: Orkla müüb Põltsamaa tehase ja kaubamärgi

Orkla Eesti otsib ostjat oma Põltsamaa tehasele ning kaubamärgile, müügini loodetakse jõuda veel tänavu, kirjutab Postimees.

Orkla Eesti juhatuse esimees Kaido Kaare kommenteeris Postimehele, et Orkla Eesti edasise kasvu ja stabiilsuse tagamiseks on ettevõte otsustanud keskenduda oma peamistele tugevustele ja strateegilistele tootegruppidele. "Sellega seoses võtsime vastu äriliselt olulise otsuse leida meie Põltsamaa ärile strateegiline ostja," märkis Kaare.

Tema sõnul on müügiprotsess alanud ja lähiajal kohtutakse esimeste potentsiaalsete huvilistega.

"Käimasolevat köögiviljahooaega ning sellega seotud kokkuleppeid otsus ei puuduta – kõik sõlmitud koostöölepingud ja töölepingud töötajatega jätkuvad," sõnas Kaare, kelle sõnul soovitakse jõuda ostjaga kokkuleppeni veel selle aastanumbri sees, et saaks aegsasti teha plaane järgmiseks hooajaks.

Ta lisas, et ettevõtte huvi on, et Põltsamaa kaubamärk ja tooted oleksid ka edaspidi tugevad, seega püütakse leida huvilise, kes võtab täies mahus üle tootmiskompleksi, kaubamärgi, tooted ja inimesed ning jätkab Põltsamaa brändi arendamist.

Orkla Eestile kuulub peale Põltsamaa ka maiustuste tootja Kalevi tehas. Tuntud kaubamärkidest kuuluvad Orklale lisaks Põltsamaale Felix, Taffel ja Pai. Tegu on osaga norrakatele kuuluvast kontsernist.