Vahetult enne valimisi hakkavad poliitreklaamile kehtima uued nõuded

Oktoobris jõustub Euroopa Liidus uus määrus, mille järgi peab poliitreklaami juures olema läbipaistvusteade ehk informatsioon reklaami tellija ning sellega seotud sündmuse kohta. Uued reeglid tekitavad aga osapooltes endiselt segadust.

Eesti on esimene liikmesriik, kus toimuvad pärast Euroopa Liidu poliitreklaami läbipaistvuse määruse jõustumist valimised. Justiitsminister Liisa Pakosta on aga saabuva reeglistiku suhtes kriitiline.

"Kõigepealt tuleb rõhutada, et Eesti on olnud sellele määrusele vastu, sest see ei lahenda tegelikku probleemi. Tegelik probleem on selles, kuidas me saame vähendada Venemaa mõjutustegevust demokraatlikele valimistele, sealhulgas ka Eesti valimistele. Seda meie hinnangul see poliitreklaami läbipaistvuse asi ei lahenda," lausus Pakosta.

Kaks kuud enne valimisi on erakondade valimisreklaamid töös, kuigi puudub selge arusaam, kuidas tuleks lisada märgiseid. Reklaamiloojad suhtuvad aga olukorda rahulikult.

"See ei ole mingi uudis, sest eks teistes valdkondades on ka mingid regulatsioonid. Näiteks kui on finantsasutuste reklaam, siis peab olema kirjas, kes seda annab ja kui suur on intressimäär. Samamoodi ei ole uudis ka kange alkoholi reklaam, mis on üldse keelatud ja ei ole uudis ka hasartmängu reklaamis," ütles loovagentuuri Kontuur loovjuht Urmas Villmann.

Kevadel ütlesid meediamajad, et suurte trahvide kartuses võidakse poliitreklaami avaldamisest sootuks loobuda. Sellisel juhul koliks suurem osa reklaamist sotsiaalmeediasse. Tänase seisuga on aga Google, Meta ja Tiktok teatanud, et keelustavad määruse valguses enda platvormidel poliitreklaami.

"Ma ei näe head tulemust, ma näen halba tulemust selles mõttes, et valimised kui nähtus ja poliitiline võistlus valimiste eel kaob kusagile ja muutub nähtamatuks. Ka valimisvõitlus on demokraatia osa ja kui see muutub nähtamatuks tänu sellele, et suur osa sellest on keelatud või põranda alla hirmutatud, siis see ei ole demokraatiale hea," lausus meedialiidu tegevjuht Väino Koorberg.

Pakosta sõnul ei ole aga Eestil plaanis tormata rikkujaid karistama. Pigem on plaanis nõustamine ja teavitustöö.

"Meie eesmärk Eesti riigis ei ole hakata tohutult kontrollima ja trahvima. Esimene eesmärk on ikkagi nõustada ja teavitada. Ka justiits- ja digiministeeriumi kodulehel on üleval juhised kõikidele," ütles Pakosta.

Poliitilise reklaami määrus jõustub 10. oktoobril, kohalikud valimised toimuvad 19. oktoobril.