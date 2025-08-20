X!

Vahetult enne valimisi hakkavad poliitreklaamile kehtima uued nõuded

Eesti
Valimisreklaamid.
Valimisreklaamid. Autor/allikas: ERR
Eesti

Oktoobris jõustub Euroopa Liidus uus määrus, mille järgi peab poliitreklaami juures olema läbipaistvusteade ehk informatsioon reklaami tellija ning sellega seotud sündmuse kohta. Uued reeglid tekitavad aga osapooltes endiselt segadust.

Eesti on esimene liikmesriik, kus toimuvad pärast Euroopa Liidu poliitreklaami läbipaistvuse määruse jõustumist valimised. Justiitsminister Liisa Pakosta on aga saabuva reeglistiku suhtes kriitiline.

"Kõigepealt tuleb rõhutada, et Eesti on olnud sellele määrusele vastu, sest see ei lahenda tegelikku probleemi. Tegelik probleem on selles, kuidas me saame vähendada Venemaa mõjutustegevust demokraatlikele valimistele, sealhulgas ka Eesti valimistele. Seda meie hinnangul see poliitreklaami läbipaistvuse asi ei lahenda," lausus Pakosta.

Kaks kuud enne valimisi on erakondade valimisreklaamid töös, kuigi puudub selge arusaam, kuidas tuleks lisada märgiseid. Reklaamiloojad suhtuvad aga olukorda rahulikult.

"See ei ole mingi uudis, sest eks teistes valdkondades on ka mingid regulatsioonid. Näiteks kui on finantsasutuste reklaam, siis peab olema kirjas, kes seda annab ja kui suur on intressimäär. Samamoodi ei ole uudis ka kange alkoholi reklaam, mis on üldse keelatud ja ei ole uudis ka hasartmängu reklaamis," ütles loovagentuuri Kontuur loovjuht Urmas Villmann.

Kevadel ütlesid meediamajad, et suurte trahvide kartuses võidakse poliitreklaami avaldamisest sootuks loobuda. Sellisel juhul koliks suurem osa reklaamist sotsiaalmeediasse. Tänase seisuga on aga Google, Meta ja Tiktok teatanud, et keelustavad määruse valguses enda platvormidel poliitreklaami.

"Ma ei näe head tulemust, ma näen halba tulemust selles mõttes, et valimised kui nähtus ja poliitiline võistlus valimiste eel kaob kusagile ja muutub nähtamatuks. Ka valimisvõitlus on demokraatia osa ja kui see muutub nähtamatuks tänu sellele, et suur osa sellest on keelatud või põranda alla hirmutatud, siis see ei ole demokraatiale hea," lausus meedialiidu tegevjuht Väino Koorberg.

Pakosta sõnul ei ole aga Eestil plaanis tormata rikkujaid karistama. Pigem on plaanis nõustamine ja teavitustöö.

"Meie eesmärk Eesti riigis ei ole hakata tohutult kontrollima ja trahvima. Esimene eesmärk on ikkagi nõustada ja teavitada. Ka justiits- ja digiministeeriumi kodulehel on üleval juhised kõikidele," ütles Pakosta.

Poliitilise reklaami määrus jõustub 10. oktoobril, kohalikud valimised toimuvad 19. oktoobril.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

uus dokumentaal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:04

Enn Eesmaa: poeg Allan on reisidel minu rajaleidja

19:42

President Alar Karis: hoidiste eksperimente tehakse meie peres minu peal

19:40

Eesti läheb iluuisutamise tiitlivõistlustele ajalooliselt suure koosseisuga

19:04

Swiatek ja Ruud marssisid USA lahtistel poolfinaali

18:50

Vahetult enne valimisi hakkavad poliitreklaamile kehtima uued nõuded

18:50

Tartus pandi pärjad Vabadussõja mälestussamba juurde

18:28

Mihhail Selevko valmistas Californias uue vabakava: näitan kosmilist jõudu

18:27

Alar Karis: vabadus tähendab ka vabadust kuuluda kokku

18:20

Päevakaja (20.08.2025 18:00:00)

17:53

Brasiilia väravavaht sai ületamatuks peetud rekordi oma nimele

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19.08

Trump: Ukraina saab tagasi oma elu ja juurde palju maad Uuendatud

19.08

Putin tegi ettepaneku korraldada järgmised kõnelused Zelenskiga Venemaal

15:13

Postimees: Orkla müüb Põltsamaa tehase ja kaubamärgi

19.08

Pensioniiga tõuseb 2027. aastal 65 aasta ja ühe kuuni

16:23

Trump välistas USA väed Ukrainas, kuid pakkus rahuleppe tagamiseks õhutoetust Uuendatud

19.08

Politsei reageeris suurte jõududega Iisraeli vastasele loosungile aknal

19.08

Norstat: Keskerakonna toetus Tallinnas on tõusnud veelgi

09:43

Erakondade reitingud: liidrina püsib Isamaa, Eesti 200 toetajaid napib

17:33

Sumõ oblastis sai Venemaa droonirünnakus viga 14 inimest Uuendatud

19.08

Eesti valis nõusolekuseaduses jah-mudeli

ilmateade

loe: sport

19:40

Eesti läheb iluuisutamise tiitlivõistlustele ajalooliselt suure koosseisuga

19:04

Swiatek ja Ruud marssisid USA lahtistel poolfinaali

18:28

Mihhail Selevko valmistas Californias uue vabakava: näitan kosmilist jõudu

17:53

Brasiilia väravavaht sai ületamatuks peetud rekordi oma nimele

loe: kultuur

17:19

Galerii: animatsioonifestivali Animist Tallinn avamine

14:39

Galerii: Heinz Valgu karikatuuride ja šaržide näitus Vabaduse pargis

12:05

Vanemuise teater alustab 156. hooaega festivaliga

11:33

Vabaduse päevik #4: Vaba Lava "Tere tulemast, Abdullah!" tekitas vastakaid tundeid

loe: eeter

20:04

Enn Eesmaa: poeg Allan on reisidel minu rajaleidja

19:42

President Alar Karis: hoidiste eksperimente tehakse meie peres minu peal

17:47

Galerii: presidendi vastuvõtt Kadrioru roosiaias

12:05

2026. aasta Eurovisiooni lauluvõistlus toimub Viinis

Raadiouudised

19.08

Päevakaja (19.08.2025 18:00:00)

19.08

Haridusjuht: Kohtla-Järve koolide kohta levitatakse ühismeedias väärteavet

19.08

Mustiveres valmis Viljandimaa loomade uus varjupaik

19.08

Tahtekoalitsioon arutas Ukraina julgeolekutagatisi

19.08

Soomaa loomapidajad: hunte peab senisest rohkem küttima

19.08

Sauga-Pärnu neljarajaline teelõik avati liiklusele

19.08

Tartu Sõpruse sild vajab leitud kahjustuste tõttu lisatöid

19.08

Raadiouudised (19.08.2025 15:00:00)

19.08

Stubb rõhutas Washingtonis Ukraina julgeolekutagatiste tähtsust

19.08

Kolmapäeval sajab paiguti hoovihma

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo