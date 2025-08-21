Taani kaotab raamatutelt käibemaksu, et rohkem inimesi lugema meelitada

Seni Taanis raamatutele kehtiv 25 protsendi suurune maksumäär on maailma kõrgeim ning valitsuse arvates võimendab see kasvavat lugemiskriisi.

Kultuuriminister Jakob Engel-Schmidt teatas kolmapäeval, et valitsus teeb oma eelarveprojektis ettepaneku raamatutelt maks kaotada.

Samm peaks maksma minema 330 miljonit Taani krooni (ligi 44 miljonit eurot) aastas.

"Selle nimel olen mina kultuuriministrina töötanud. Usun, et lugemiskriisi lõpetamiseks, mis viimastel aastatel kahjuks tekkinud on, peame kõik mängu panema," ütles Engel-Schmidt uudisteagentuurile Ritzau. "Olen ​​uskumatult uhke. Mitte iga päev ei õnnestu kolleege veenda, et nii suuri summasid tuleks kulutada taanlaste tarbimisse ja kultuuri investeerimiseks."

Ka teistes Põhjamaades on käibemaksumäär 25 protsenti, kuid see ei kehti raamatutele. Soomes on raamatute käibemaks 14 protsenti ning Rootsis kuus protsenti. Norras ei kehti raamatutele käibemaks.

Rootsi vähendas 2001. aastal raamatute käibemaksu, mille tulemusel raamatute müük kasvas, kuid analüüs näitas, et neid ostsid juba lugemisharjumusega inimesed.

"See puudutab ka kirjanduse levitamist," ütles Engel-Schmidt. "Seetõttu oleme juba eraldanud raha riigi avalike raamatukogude ja koolide vahelise koostöö tugevdamiseks, et rohkem lapsi saaks hea kirjandusega tutvuda."

Riikliku statistikaameti andmetel müüdi Taanis 2023. aastal poodides ja veebis kokku 8,3 miljonit raamatut. Riigi rahvaarv on veidi üle kuue miljoni.

Engel-Schmidt lisas, et kui hinnad meetme tulemusel ei lange, siis kaalub ta uuesti, kas see on õige tegutsemisviis.

"Loomulikult jälgin hindade arengut. Kui selgub, et käibemaksu kaotamine tähendab ainult kirjastajate kasumi kasvu ja hindade mittelangemist, siis peame kaaluma, kas see oli õige tegu," lausus ta.

Eestis on raamatute käibemaks üheksa protsenti.