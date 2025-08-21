Protestide keskmes olnud Nurme farmis tuvastati veel nakatunud sigu

Nurme seafarmis, mille juures nõudsid meeleavaldajad hiljuti kordusteste ja hukkamise ärajätmist, on Sigade Aafrika katk hakanud laialdaselt levima. Osa sigu on surnud, viis siga nakatunud ja veel 23 seal on haigustunnused, teatas põllumajandus- ja toiduamet (PTA).

Nurme seakasvatuses ei ole loomade hukkamisega veel alustatud, kuid nüüd on 29. juulil kinnitust leidnud viirus hakanud seal laialdaselt levima.

"Teisipäeval, 19. augustil haigestunud kahe sea vereproovid olid SAK positiivsed. Samuti täna kolmelt sealt võetud proovid. Tänahommikuse seisuga on farmis hukkunud sigu ning vähemalt 23 haigustunnustega siga," ütles PTA lõuna regiooni juhataja Inge Saavo neljapäeval.

Sigade Aafrika katku peiteperioodiks loetakse tavaliselt kolm kuni 15 päeva, maksimaalselt 40 päeva.

Haiguse arengu algfaasis, esimese paari nädala vältel ei pruugi sigade suremus olla palju suurem tavapärasest. Suremus võib olla suurenenud vaid ühes sigala osas, näiteks ühes sulus. Esimesed haigestunud sead võivad surra, ilma et haigustunnused tekiksid, iseloomulikud tunnused tekivad puhangu hilisemas järgus.

"Olukorras, kus Nurme farmis ei toimunud kohe hukkamist ning hetkel käib teises farmis veel ca 4000 sea hukkamine, loodame, et Nurme farmi loomade olukord ei muutu suuri kannatusi põhjustavaks, enne kuni jõutakse nende hukkamiseni," lausus Saavo.

Pärast seda, kui PTA 30. juulil Nurme farmis sigade Aafrika katku tuvastamisest teatas, kogunesid sigala ümber meeleavaldajad, kes nõudsid kordusteste ja hukkamise ärajätmist.

Pärast kordustesti tulemuste saamist, mis samuti viiruse olemasolu kinnitasid, teatas PTA, et Nurme farmi loomad ikkagi hukatakse.

Loomade hukkamisega tegeleb põllumajandus- ja toiduamet (PTA) ja ettevõtte Vireen, kuid praegu ei ole seda Nurmel veel tehtud, sest PTA tegeleb loomade hukkamisega sigalates, kus olukord on raskem.