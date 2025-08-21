Tartu Sõpruse sild vajab leitud kahjustuste tõttu lisatöid

Tartus asuva Sõpruse silla rekonstrueerimistööde käigus on leitud kahjustusi, mida varem polnud võimalik tuvastada. Vaja on kavandada lisatöid, mis aga suurendavad silla remontimiseks ettenähtud eelarvet ja lükkavad edasi ka esimese uuendatud sillapoole avamise liiklusele.

Tartu Sõpruse sild on remondis olnud 2024. aasta lõpust. Algse ajakava järgi pidid liiklejad esimesele uuendatud silla poolele autodega taas peale saama juba paari kuu pärast, hilissügisel. Silla kesklinna poolse osa valmimine lükkub aga edasi, sest remonditööde käigus on selgunud, et kaks kõige pikemat kandetala on oodatust halvemas seisukorras – inseneride arvutuste järgi on umbes 60 protsenti talade kandevõimest praeguseks säilinud.

"Nendele taladele juurdepääs oli väga raskendatud. Nad asuvad jõe kohal ja see probleemne koht asus betooni all. Peale betooni kaitsekihi eemaldamist, mis oli natukene murenenud, avastasime, et taladega on midagi juhtunud. Tellisime uuringu ja teostaja arvutas talade kandevõime ja tegi ettepanku, et ikkagi on mõistlik need talad ära vahetada," sõnas Tartu teedeteenistuse juhataja Oleg Lužetski.

Lužetski sõnul tagab probleemsete talade vahetus rekonstrueeritava silla töökindluse vähemalt järgmiseks 50 aastaks. Kahe kandetala vahetamine pole aga lihtne. Lisaks keerulisele asukohale, on talade külge kinnitatud ka tehnovõrgud, mille toestamiseks tuleb vahetuse ajaks leida samuti lahendus.

"Me alustame septembrist ühe tala valamisega silla peal, oktoobri keskel alustame selle tala väljavahetamisega ja eeldame, et novembris on see tala välja vahetatud. Me ikkagi planeerime veel sellel aastal avada ühepoole sillast liikluseks. Siin tuleb küll peamine asfaldikiht ajutine, kuna talvel ei saa nõuete kohaselt paigaldada püsivat kulumiskihti ehk järgmisel aastal me vahetame ja paigaldame lõpliku pealmise asfaldikihi," ütles Lužetski.

Leitud kahjustused ja vajalikud lisatööd suurendavad ka Sõpruse silla remondi maksumust. Kuigi rahaline varu on hankelepingusse sisse arvestatud, siis sellest reservist praegu ei piisa

"Täna veel täpseid summasid teada ei ole, aga selline vähemalt pool miljonit eurot on see kulu, mis täiendavalt lisandub. Selle aasta eelarves on meil raha piisavalt, aga järgmise kahe aasta eelarvesse on vaja lisaraha. Selle aasta sügisel, kui me lähme eelarvestrateegiaga volikokku, et siis ka seal tuleb need täiendavad summad aastaks 2026 ja aastaks 2027 ette näha," lausus Tartu abilinnapea Raimond Tamm.

Sõpruse silla lõpliku valmimise tähtaega talade vahetamine mõjutada ei tohiks. Abilinnapea sõnul saab Sõpruse sild rekonstrueeritud 2027. aasta suveks.