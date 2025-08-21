X!

Tartu Sõpruse sild vajab leitud kahjustuste tõttu lisatöid

Eesti
Sõpruse sild
Sõpruse sild Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Eesti

Tartus asuva Sõpruse silla rekonstrueerimistööde käigus on leitud kahjustusi, mida varem polnud võimalik tuvastada. Vaja on kavandada lisatöid, mis aga suurendavad silla remontimiseks ettenähtud eelarvet ja lükkavad edasi ka esimese uuendatud sillapoole avamise liiklusele.

Tartu Sõpruse sild on remondis olnud 2024. aasta lõpust. Algse ajakava järgi pidid liiklejad esimesele uuendatud silla poolele autodega taas peale saama juba paari kuu pärast, hilissügisel. Silla kesklinna poolse osa valmimine lükkub aga edasi, sest remonditööde käigus on selgunud, et kaks kõige pikemat kandetala on oodatust halvemas seisukorras – inseneride arvutuste järgi on umbes 60 protsenti talade kandevõimest praeguseks säilinud.

"Nendele taladele juurdepääs oli väga raskendatud. Nad asuvad jõe kohal ja see probleemne koht asus betooni all. Peale betooni kaitsekihi eemaldamist, mis oli natukene murenenud, avastasime, et taladega on midagi juhtunud. Tellisime uuringu ja teostaja arvutas talade kandevõime ja tegi ettepanku, et ikkagi on mõistlik need talad ära vahetada," sõnas Tartu teedeteenistuse juhataja Oleg Lužetski.

Lužetski sõnul tagab probleemsete talade vahetus rekonstrueeritava silla töökindluse vähemalt järgmiseks 50 aastaks. Kahe kandetala vahetamine pole aga lihtne. Lisaks keerulisele asukohale, on talade külge kinnitatud ka tehnovõrgud, mille toestamiseks tuleb vahetuse ajaks leida samuti lahendus.

"Me alustame septembrist ühe tala valamisega silla peal, oktoobri keskel alustame selle tala väljavahetamisega ja eeldame, et novembris on see tala välja vahetatud. Me ikkagi planeerime veel sellel aastal avada ühepoole sillast liikluseks. Siin tuleb küll peamine asfaldikiht ajutine, kuna talvel ei saa nõuete kohaselt paigaldada püsivat kulumiskihti ehk järgmisel aastal me vahetame ja paigaldame lõpliku pealmise asfaldikihi," ütles Lužetski.

Leitud kahjustused ja vajalikud lisatööd suurendavad ka Sõpruse silla remondi maksumust. Kuigi rahaline varu on hankelepingusse sisse arvestatud, siis sellest reservist praegu ei piisa

"Täna veel täpseid summasid teada ei ole, aga selline vähemalt pool miljonit eurot on see kulu, mis täiendavalt lisandub. Selle aasta eelarves on meil raha piisavalt, aga järgmise kahe aasta eelarvesse on vaja lisaraha. Selle aasta sügisel, kui me lähme eelarvestrateegiaga volikokku, et siis ka seal tuleb need täiendavad summad aastaks 2026 ja aastaks 2027 ette näha," lausus Tartu abilinnapea Raimond Tamm.

Sõpruse silla lõpliku valmimise tähtaega talade vahetamine mõjutada ei tohiks. Abilinnapea sõnul saab Sõpruse sild rekonstrueeritud 2027. aasta suveks.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:16

Kohus tühistas Trumpile määratud pea poole miljardi suuruse trahvi Uuendatud

18:57

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:57

Werder tahab Heina laenule võtta

18:43

Galerii: Tartus toimus üheksandat korda linnafestival Uit

18:43

Elizaveta Fedorova pääses MM-i B-finaali

18:42

Tartu Sõpruse sild vajab leitud kahjustuste tõttu lisatöid

18:40

Päevakaja (21.08.2025 18:00:00)

18:35

Goidina jäi juunioride GP-hooaja avavõistlusel napilt rekordile alla Uuendatud

18:10

Jake Paul kohtub poksiringis tõsiseltvõetava vastasega

17:53

Kallas: Venemaa ei tohi otsustada Ukraina julgeolekugarantiide üle

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

20.08

Postimees: Orkla müüb Põltsamaa tehase ja kaubamärgi

20.08

Galerii: presidendi vastuvõtt Kadrioru roosiaias

13:45

Venemaa korraldas Ukrainale viimaste nädalate suurima õhurünnaku Uuendatud

08:22

Sugu vahetanud Saksa neonats asub karistust kandma naistevanglas

20.08

Kaisa Ling: meie ühiskonna sotsiaalne sidekude on kärbunud

20.08

Mart Parind ja Liina Raud: Eesti uus Põhjanael – maailma õnnelikem riik

11:21

Ministeerium eraldas raha vedurijuhtide palgatõusuks Uuendatud

19.08

Trump: Ukraina saab tagasi oma elu ja juurde palju maad

11:17

Riigikontroll: riigieelarve ülesehitus vajab viivitamatult muudatusi

20.08

Eesti korvpallikoondis teenis Stockholmis pingelise võidu

ilmateade

loe: sport

18:57

Werder tahab Heina laenule võtta

18:43

Elizaveta Fedorova pääses MM-i B-finaali

18:35

Goidina jäi juunioride GP-hooaja avavõistlusel napilt rekordile alla Uuendatud

18:10

Jake Paul kohtub poksiringis tõsiseltvõetava vastasega

loe: kultuur

18:43

Galerii: Tartus toimus üheksandat korda linnafestival Uit

16:03

Eesti muuseumid saavad hakkama, aga piletihinda praegu tõsta ei julge

15:34

Fotod: Vernissage galeriis avati Malle Leisi näitus "Mälestusi reisidelt"

15:18

Laulasmaal algavad filmiõhtud toovad fookusesse noore Pärdi filmimuusika

loe: eeter

13:56

"Terevisioon" naaseb esmaspäeval värske energiaga ETV ekraanile

13:11

Mükoloog: Lõuna-Eestis on oluliselt rohkem seeni kui Põhja-Eestis

11:04

Raul Rebane: ootasin Kariselt hinnangut rahvusvahelisele olukorrale

20.08

Kaisa Ling: meie ühiskonna sotsiaalne sidekude on kärbunud

Raadiouudised

17:40

Tööandjad palgaandmete avalikustamist ei toeta

17:35

Reformierakond lubab Tartus sügisestel valimistel anda linna arengule uue hoo

15:20

Raadiouudised (21.08.2025 15:00:00)

13:00

Tänavu on koolitarvete hinnatõus tagasihoidlik

12:55

Jõgeval kandideerivad suuresti samad inimesed, aga erinevates nimekirjades

12:30

Raadiouudised (21.08.2025 12:00:00)

11:05

Riik loobub edaspidi pikaajalise raiemahu määramisest

11:00

Vaatlejad: Euroopal on keeruline pakkuda Ukrainale julgeolekutagatisteks reaalseid lahendusi

09:25

Raadiouudised (21.08.2025 09:00:00)

20.08

Haridustöötajate liit plaanib streigifondi täitmiseks kaasata ettevõtjaid

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo