Rootsi valis tuumaenergia laiendamiseks moodulreaktorid

"Esimest korda 50 aasta jooksul ehitatakse Rootsi uus tuumajaam," ütles peaminister Ulf Kristersson pressikonverentsil.

Riiklik energiaettevõte Vattenfall teatas samal ajal, et alustab läbirääkimisi Briti kontserni Rolls-Royce'iga ja Ameerika kontserni GE Vernovaga.

Valitsuse teatel ehitatakse Edela-Rootsis asuvasse Ringhalsi tuumajaama kolm kuni viis uue põlvkonna reaktorit, mis toodavad kokku umbes 1500 megavatti energiat – see on võrdne kahe klassikalise reaktori võimsusega.

Rootsi hääletas 1980. aasta mittesiduval referendumil tuumaenergiast järkjärgulise loobumise poolt ning on sellest ajast saadik sulgenud kuus oma 12 vananevast reaktorist.

Nüüdseks on aga poliitiline enamus fossiilkütuste kasutamise vähendamiseks tuumaenergia poolt.

Uue tuumaenergia küsimus on Rootsi valitsuse prioriteet alates ametisseastumisest 2022. aastal. See oli valimiskampaania võtmeküsimus, kus lubati, et uute reaktorite ehitamine Ringhalsis algab enne praeguse ametiaja lõppu.

Varem on riigile kuuluv Vattenfall öelnud, et ei näe võimalust selliseks investeeringuks.

Tuumajaam on kavandatud Värö poolsaarele. See hõlmab kas viit Vernova reaktorit või kolme Rolls-Royce reaktorit, mille hinnanguline võimsus kokku on umbes 1500 MW. Esimene reaktor käivituks 2035. aastal.

Lisaks Vattenfallile on kaasatud ka tööstusettevõtete ühendus Industrikraft, kuhu kuulub 17 Rootsi suurimat tööstusettevõtet ja kust loodetakse investeeringud.

Soome elektriettevõte Fortum on kaks aastat hinnanud Põhjamaade uue tuumaenergia tingimusi nii tehnoloogiliselt kui ka majanduslikult. Järeldus on, et tuumaenergia ei ole praegu kasumlik. Fortumi hinnangul peab riik uute tuumaelektrijaamade ehitamise eest rahalise vastutuse võtma, et riske jagada. Uuring pakkus välja riigilaene ja elektrienergia hinnagarantiid.

Ka Fortum soovib investeerida nii suurtesse kui ka väikestesse reaktoritesse Rootsis ning liigub edasi Prantsusmaa EDF-i, USA Westinghouse'i ja Jaapani Hitachiga.

Fortum ei soovinud täpsustada, millised asukohad Rootsis valikus on.

Praegu on Fortum Forsmarki ja Oskarhamni tuumaelektrijaamade kaasomanik. Soomes plaanib ettevõte osta juurde maad Loviisa tuumaelektrijaama kõrval.

Elektrienergiavajadus Põhjamaades suureneb tulevikus märkimisväärselt, kuna tööstused kasvavad.

Vattenfalli tegevjuhi Anna Borgi sõnul on projekti maksumus "veel läbirääkimiste küsimus". Ta lisas, et firma eesmärk on uued reaktorid valmis ehitada umbes 2035. aastaks.

Rootsi kuus töötavat reaktorit katavad praegu 30 protsenti riigi elektrivajadusest.

Väikeste moodulreaktorite ehitamine on potentsiaalselt lihtsam, mis muudab need suurtest energiaplokkidest soodsamaks. Samas on tehnoloogia veel eksperimentaalne ja kogu maailmas on ehitatud vaid käputäis selliseid reaktoreid.