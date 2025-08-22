X!

Ukraina purustas droonirünnakuga naftajuhtme Družba pumpla

Ukraina väed korraldasid ööl vastu reedet uue rünnaku Venemaalt läände suunduva naftajuhtme Družba pumbajaamale. Tegemist on juba kolmanda rünnakuga naftajuhtmele viimase kümne päeva jooksul ning see viis torusüsteemi, mille kaudu saavad Vene naftat Ungari ja Slovakkia, lõplikult rivist välja.

Neljapäeva hilisõhtul lõpetasid Ukraina mehitamata süsteemide vägede 14. rügemendi võitlejad Võssokojes naftajuhtme Družba Unetša naftapumpla töö, selgub rügemendi ülema Robert Brovdi spotsiaalmeediapostitusest, teatas Ukraina väljaanne Dialog.ua. Brovdi postitatud videol on näha tulekahju aeg - 21.38.

Rünnakut Unetša pumplale kinnitasid ka Venemaa sotsiaalmeediakanalid. Nad kirjutasid, et põles mitte ainult jaam ise, vaid süttis ka selle kõrval asuv väli.

Venemaa Z-kanalid (Kremli-meelsed sotsiaalmeediakanalid – toim.) tunnistasid ka, et Võssokoje jaam oli täielikult maha võetud, kuna nüüd põlesid ka viimased kolm pumplat.

Unetša jaama tabas Ukraina droonirünnak esmakordselt 13. augusti öösel ning juba 18. augusti öösel ründas Ukraina drooniüksus Venemaa Tambovi oblastis asuvat Nikolskoje naftapumbajaama.

Unetša jaam kuulub Vene naftatranspordifirma Transnefteprodukt valdusse ja Moskva kasutab seda aktiivselt nii oma sõjatööstuskompleksi varustamiseks, kui transpordib selle kaudu naftat ka välismaale.

Torujuhtme Družba Valgevenet ja Loode-Ukrainat läbiva haru kaudu saavad Venemaalt naftat Ungari ja Slovakkia, mille valitsused on Ukrainas agressioonisõda pidava Venemaa suhtes ülejäänud Euroopa riikidest sõbralikuma hoiakuga.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Dialog.ua

