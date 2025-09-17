X!

Venemaa võib olla sunnitud Ukraina õhurünnakute tõttu naftatootmist kärpima

Välismaa
Vene naftatranspordimonopoli Transneft peakorter Moskvas.
Vene naftatranspordimonopoli Transneft peakorter Moskvas. Autor/allikas: SCANPIX / EPA / YURI KOCHETKOV
Välismaa

Venemaa naftajuhtmemonopol Transneft on riigi naftatootjaid hoiatanud, et nad võivad olla sunnitud oluliste ekspordisadamate ja rafineerimistehaste vastu toimunud Ukraina õhurünnakute tõttu oma tootmist vähendama, ütlesid teisipäeval kolm anonüümsust palunud allikat uudisteagentuurile Reuters.

Kaks Venemaa naftasektorile lähedast allikat ütlesid Reutersile, et Transneft on viimastel päevadel piiranud naftafirmade võimalusi oma torujuhtmesüsteemis naftat hoida. Nende sõnul on Transneft hoiatanud ka tootjaid, et kui tema infrastruktuur saab edasisi kahjustusi, võib ta olla sunnitud vähendama nafta vastuvõtmist.

Rünnakud võivad sundida Venemaad, mille arvele langeb üheksa protsenti maailma naftatoodangust, oma tootmist vähendama, ütlesid kaks allikat ja kolmas allikas, kes on kursis nafta pumpamisega. Kõik kolm palusid teema tundlikkuse tõttu anonüümsust. 

Transneft lükkas oma veebisaidil sellised väited tagasi, öeldes, et tegemist valega ja osaga lääne infosõjast Venemaa vastu.

"Selliste võltsuudiste ilmumine viidetega mõnele nimetule allikale Venemaa kütuse- ja energiakompleksis kahjustab Transnefti mainet," teatas ettevõte oma avalduses. "Seda võib ajendada ainult soov destabiliseerida olukorda Venemaal lääne vallandatud infosõja raames," lisati teates.

Ukraina on alates augustist suurendanud rünnakuid Venemaa energeetikaettevõtete vastu, et takistada Moskva sõjategevust Ukrainas ja vähendada Kremli tulusid, kuna katsed konflikti lõpetamiseks rahuläbirääkimiste kaudu on takerdunud.

Ukraina sõjaväeametnike ja Venemaa tööstusallikate sõnul on Ukraina droonid tabanud vähemalt kümmet rafineerimistehast – vähendades ühel hetkel Venemaa rafineerimisvõimsust peaaegu viiendiku võrra – ja kahjustanud riigi suurimaid Läänemere-äärseid naftasadamaid Ust-Luugas ja Primorskis.

Venemaa võimud ei ole kahju ulatust ega selle mõju tootmisele ja ekspordile avalikult kommenteerinud.

Nafta- ja gaasitulud on viimase kümnendi jooksul moodustanud kolmandiku kuni poole Venemaa föderaaleelarve kogutuludest, muutes sektori valitsuse jaoks kõige olulisemaks rahastamisallikaks.

Lääneriigid on kehtestanud Venemaale järjestikuseid sanktsioonipakette, keskendudes suuresti riigi nafta- ja gaasisektorile. Kuid Moskva on suutnud suunata suurema osa naftaekspordist Aasiasse, kus India ja Hiina on selle peamised ostjad.

Droonirünnakud on kõige efektiivsemad sanktsioonid?

Eelmisel nädalal tabasid Ukraina droonid Venemaa suurimat, Primorski naftasadamat Soome lahe ääres esimest korda pärast sõja algust 2022. aastal, sundides seal ajutiselt tegevuse seiskama.

Primorski naftasadama kaudu suudab Venemaa eksportida üle miljoni barreli naftat päevas ehk rohkem kui 10 protsenti oma naftatoodangust.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et rünnakud on tekitanud märkimisväärset kahju ja nimetas Venemaa naftataristu vastu suunatud rünnakuid "kõige kiiremini toimivateks sanktsioonideks".

Venemaal, erinevalt naftakartelli OPEC juhtivast tootjast Saudi Araabiast, pole märkimisväärset naftavarude hoidmise võimekust.

Primorski naftasadam jätkas osaliselt tegevust laupäeval, kuigi jäi ebaselgeks, kui kaua selle remondi lõpuleviimine aega võib võtta, ütlesid kaks allikat. Anonüümsete allikate sõnul oli Venemaa juba kaotanud osa naftaekspordi võimsusest pärast järjekordset droonirünnakut Ust-Luuga naftaterminalile augustis.

Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioon (OPEC) ja selle liitlased, sealhulgas Venemaa (OPEC+), on aprillist alates tootmist suurendanud, mis järgneb aastaid kestnud kärbetele, mille eesmärk oli toetada naftaturgu.

Viimase OPEC+ kokkuleppe kohaselt peaks Venemaa naftatootmiskvoot septembris tõusma 9,449 miljoni barrelini päevas võrreldes 9,344 miljoni barreliga augustis.

"Venemaa võime suurendada naftatootmist on nüüd ohus tema piiratud ladustamisvõimsuse tõttu," teatas USA pank J.P. Morgan oma kommentaaris.

Samal ajal avaldavad Goldman Sachsi teatel Vene naftatootmisele negatiivset mõju ka rafineerimistehaste seisakud.

Mõlemad pangad märkisid siiski, et Vene naftatoodang väheneb vaid vähesel määral, kuna Aasias on endiselt suur nõudlus Venemaa toornafta järele.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

Samal teemal

püsi lainel!

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:45

Timo Diener: Robert Redford lõi karismaga

09:42

Kuldar Leis: riik ei hakka piirkiirusi pimesi lauslangetama

09:41

Alex Reimann teenis Benelux sarjas olulist punktilisa

09:31

Zelenski sõnul tõrjus Ukraina kolm Venemaa pealetungi Uuendatud

09:25

Raadiouudised (17.09.2025 09:00:00)

09:15

Portugali meedia: Mourinho jõudis kokkuleppele Lissaboni suurklubiga

09:12

Andrei Sõtšov: Moskva patriarhaadi juhtkond Kremli geopoliitika rakkes

08:37

Maailma esireket jääb Hiina tippturniirilt kõrvale

08:31

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:26

Venemaa võib olla sunnitud Ukraina õhurünnakute tõttu naftatootmist kärpima

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

arvo pärt 90

Loetumad uudised

16.09

Täielik nimekiri: kohalike volikogude valimiste kandidaadid

16.09

Sõja 1301. päev: Ukraina ründas järjekordset Vene naftatöötlemistehast Uuendatud

16.09

Seadusemuudatus ei luba kaluril inimesele korraga üle 10 kilo kala müüa

16.09

Tõkkejooksu valitseja jäi finaalist välja, põneva kõrgushüppe võitis Kerr Uuendatud

16.09

Kliimaministeerium Tallinnasse kerkivasse loodusmajja ei koli

16.09

Suri näitleja ja režissöör Robert Redford

06:41

Transpordiamet müüb Koidula piiripunkti jäetud omanikuta autod maha

15.09

Pärast Primorski sadama rünnakut seisavad kümned varitankerid Soome lahel ankrus

16.09

Vance ja Miller lubasid Kirki tapmise eest kättemaksu

16.09

Arendaja plaanib Tallinna Reidi tee äärde äri- ja eluhoonete kvartalit

ilmateade

loe: sport

09:41

Alex Reimann teenis Benelux sarjas olulist punktilisa

09:15

Portugali meedia: Mourinho jõudis kokkuleppele Lissaboni suurklubiga

08:37

Maailma esireket jääb Hiina tippturniirilt kõrvale

08:05

TÄNA OTSE | Eesti rekordinaine Ann Marii Kivikas stardib Tokyo MM-il

loe: kultuur

09:45

Timo Diener: Robert Redford lõi karismaga

07:04

Ministeerium muudab rahvaraamatukogude seaduse eelnõu murepunkte

16.09

Riste Sofie Käär andis välja luuleraamatu "Aps!"

16.09

STL-i uus lavastuste sari toob tantsulavale kunstniku, inseneri ja dirigendi

loe: eeter

09:45

Timo Diener: Robert Redford lõi karismaga

08:13

Galerii: "Rahva oma kaitse" tähistas 30. sünnipäeva suure peoga

16.09

Angelika Kollin: võin tänaseni Eestist lahkumisele mõeldes nutma hakata

16.09

Marko Mägi: enne Cätliniga abiellumist olime seitse aastat parimad sõbrad

Raadiouudised

16.09

Päevakaja (16.09.2025 18:00:00)

16.09

Kohalike valimiste eel vaieldakse Saaremaal meretuuleparkide üle

16.09

Tartu-Riia nn ekspressrongi avamine on takerdunud

16.09

Maailma nafta- ja gaasitoodang väheneb aina kiiremini

16.09

Kinodesse jõuab Kullar Viimse uus dokumentaalfilm "Torn"

16.09

Ülejärgmisesest aastast peaks jõustuma keeld pidada koeri ketis

16.09

Raadiouudised (16.09.2025 15:00:00)

16.09

Ilm püsib vihmane ja jahe

16.09

Riigikogu kuulas ära õiguskantsleri aastaülevaate

16.09

Raadiouudised (16.09.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo