Põltsamaa volikogu loobus tuulepargialade eriplaneeringu koostamisest

Foto: Ken Mürk/ERR
Põltsamaa vallavolikogu otsustas lõpetada kohalike elanike seas palju vastuseisu põhjustanud tuulepargialade eriplaneeringu koostamise. Arendajad Enefit Green ja Utilitas Wind leiavad, et vallavolikogu otsus on õigusvastane ning kaaluvad otsuse vaidlustamist kohtus.

Juuni algul vallavanemaks valitud Taavi Aas rääkis kandideerimiskõnes, et kavandatud kujul tuuleparkide rajamist Põltsamaa valda ta ei toeta, sest Muhu saarega võrreldavale alale kerkiks 70 Tallinna telemasti mõõtu tuulegeneraatorit.

Teisipäeval otsustas Põltsamaa vallavolikogu tuulepargialade eriplaneeringu lõpetada.

"Kui mõelda sellele, et kui see planeering algatati, siis räägiti tuulikute kõrgusest 30 pluss meetrit. Nüüd planeeringus on viimane kõrgus 250 meetrit. Nad muutuksid keskkonnas kindlasti domineerivaks," sõnas Aas.

Arendaja Enefit Green saatis Põltsamaa vallavolikogule ettepaneku eriplaneeringu lõpetamisest loobuda, sest tuginetakse õigusvastastele argumentidele.

"Praegu see planeering oli väga varajases faasis ja see ongi ka see, millest see õigusvastasus tuleneb. Nii kohtupraktika kui ka õiguskantsler on leidnud, et sellises faasis tegelikult ei olegi alust seda planeeringut lõpetada. Õiguslik analüüs hetkel käib, mis meie järgmised sammud on. Selge on see, et kui vald ikkagi teadlikult võtab vastu õigusvastase otsuse, siis nii seda jätta ei saa," lausus Enefit Greeni juhatuse esimees Juhan Aguraiuja.

Arendaja Utilitas Wind pakkus vallale kompromissina mitme tuulikuala arendamise lõpetamist, vähendati ka tuulikute arvu ja kõrgust, et minimeerida võimalikke häiringuid.

Utilitas Windi juhatuse esimees Rene Tammist nentis "Aktuaalsele kaamerale" saadetud kirjas, et kuna Põltsamaa volikogu otsus on värske ja edasiste sammude kohta on vara midagi lõplikku öelda. Küll aga kaalutakse kõiki alternatiive, sealhulgas võimalust otsida kaitset õigussüsteemist.

Põltsamaa vallavanem Taavi Aas möönab, et vallal võib nüüd ees seista kohtutee, kuid elukvaliteeti ei saa tema sõnul rahas mõõta.

"Volikogu enamus oli seda meelt, et see elukeskkonna muutus on niivõrd drastiline, et ikkagi otsustati planeering lõpetada," sõnas Aas.

Aasa sõnul on eriplaneeringu koostamiseks kulunud 80 000 eurot. Kõik kulud on katnud arendajad.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

