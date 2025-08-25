Septembris kuulutatakse Vabaduse väljakul õndsaks peapiiskop Profittlich

Septembri alguses kuulutatakse Tallinnas, Vabaduse väljakul õndsaks peapiiskop Eduard Profittlich. Püha missa ajal tuuakse rahva ette ka reliikviad, milleks on peapiiskopi kirjad oma perele. Tallinnasse tõid need tema sugulased.

Kaks peapiiskop Eduard Profittlichi kirja on hoiul piiskop Philippe Jourdani töökabinetis. Kirjad on tillukeses ja tihedas kirjas. Üks kiri pärineb 1941-st aastast ja selles teatab Eduard Profittlich sugulastele otsustas jääda Eestisse. Teise kirja kirjutas ta vennatütrele ehk lapsele, kes võtab esimest korda vastu armulauda.

"Väga inimlik, Vahel me mõtleme, et märtrid ja pühakud on sellised kangelased ja kõvad mehed ja mingid superkangelased. Aga seal ta kirjutab oma vennatütrele. Ta oli väga lähedal oma perele. Seda isegi tema sugulased kui siia tulid ütlesid ka seda," sõnas Jourdan.

Peapiiskop Profittlichi Saksamaal elavad sugulased säilitasid need kirjad ja kinkisid need Eesti katoliiklastele.

"Tegemist on nähtava usu märgiga ja Püha Missa ajal need tuuakse piduliku protsessiooniga altarile, vahetult pärast seda, kui Eduard Profittlich on õndsaks kuulutatud," lausus postulaator Marge Paas.

Peeter-Pauli katedraali all olevates ruumides käib praegu töö. Septembris saab siin valmis Eduard Profittlichi muuseum, kuhu tuuakse ka reliikviad ehk siis peapiiskop Eduard Profittlichi kirjad,

"Ei ole sellist reliikviat sõna otses mõttes. Kui me Eestis räägime reliikviast siis kõik mõtlevad viimse reliikvia peale ma saan sellest aru aga ei ole hullu... Ta on maetud koos tuhandetega Kirovis," ütles Jourdan.

Peapiiskop Profittlich arreteeriti juunis 1941. aastal siinsamas Peeter-Pauli kirikus, saadeti Kirovi vanglasse, kus ta mõisteti surma. Peeter-Pauli katedraalist leiame reliikviaid veel. Reliikvia on näiteks altaris ja selle nägemiseks tuleb altarikatted eemale tõsta.

"Neitsi Maarja kabelis on püha Paavst Johannes Paulus II reliikvia. Meie kirikus on veel ainulaadne reliikvia see on Püha Risti reliikvia. See on osa ristipuust," sõnas Peeter-Pauli katedraali kogudusepreester Tomasz Materna.

Peapiiskop Eduard Profittlichi õndsakskuulutamine oli pikk protsess, aga see on esimene etapp pühakuks kuulutamisel. Kas ja millal see võiks juhtuda ei tea täna keegi veel öelda.