Trump vallandas Föderaalreservi nõukogu liikme

USA president Donald Trump vallandas esmaspäeva hilisõhtul Föderaalreservi nõukogu liikme Lisa Cooki, süüdistades teda sobimatus käitumises kinnisvaralaenu saamisel. Vallandamisele järgneva uue nõukoguliikme ametisse nimetamisel saavutaks president suure tõenäosusega keskpanga üle kontrolli ja see võiks alluda tema nõudmisele intressimäärasid langetada.

Presidendi samm on järsk eskalatsioon tema võitluses suurema kontrolli saavutamiseks institutsiooni üle, mida on pikka aega peetud igapäevapoliitikast sõltumatuks, tõdes väljaanne The Daily Mail.

Trump on survestanud Föderaalreservi juhti Jerome Powelli langetama keskpanga lühiajalist intressimäära, millest Powell on seni aga keeldunud. Cooki, kes on esimene afroameeriklasest naine Föderaalreservi juhtorganis, vallandamine sillutab Trumpile tee endale lojaalse inimese ametisse nimetamiseks, kes aitab tal selle institutsiooni üle kontrolli saavutada.

Seni on Powell väitnud, et intressimäärad peaksid jääma kõrgeks, kuna inflatsioon ei ole langenud kahe protsendi eesmärgini. Kuna tarbijahinnad püsivad kõrged, on ta hoidnud intressimäära alates 2024. aasta detsembrist 4,5 protsendi juures.

President Trump on otsust avalikult kritiseerinud, nõudes kuni kolmeprotsendilist kärbet.

Madalamad intressimäärad muudavad ettevõtetele laenamise odavamaks, kuid mis kõige tähtsam, see vähendab ka tavaliste ameeriklaste laenukulusid, kellel on seejärel rohkem raha kaupadele ja teenustele kulutamiseks, mis aga peaks laiemalt majandustegevust aktiveerima, tõdes The Daily Mail.

Lehe hinnangul tähendab Trumpi otsus Cook vallandada eskalatsiooni protsessis, milles president on kuid püüdnud Föderaalreservi sõltumatust kärpida. Tavaliselt on keskpank kaitsnud end poliitilise surve eest, püüdes säilitada madalat inflatsiooni ja kiiret töökohtade kasvu.

Kuid praegu on Föderaalreserv keerulises olukorras, arvestades hiljutist majandusanalüüsi, märkis Mail. Juuli tööhõivearuanne oli sünge, mis andis Trumpile uue põhjuse väita, et intressimäärasid tuleb langetada. Samal ajal jätkas kuu baasinflatsioonimäär tõusu.

Sõltumatud majandusteadlased on eri meelt selle suhtes, kuidas olukorras oleks õige käituda.

Cooki lahkuma sundimine annab Trumpile võimaluse määrata ametisse lojaalne esindaja. President on öelnud, et ta nimetaks ametisse ainult selliseid ametnikke, kes toetaksid intressimäärade langetamist.

Viimasel ajal on president suurendanud oma katseid intressimäärade alandamiseks, kritiseerides korduvalt Powelli. Trump on korduvalt flirtinud ka mõttega Powelli tagandamisest, püüdes intressimäärasid poliitilise survega alandada.

Föderaalreservi nõukogus on seitse liiget, mis tähendab, et Trumpi sammul võivad olla sügavad majanduslikud ja poliitilised tagajärjed, kuna Cooki lahkumine võimaldaks Trumpil valida oma neljanda kandidaadi keskpanga seitsmeliikmelisse nõukogusse.

Cook deklareeris kaks elukohta oma peamise koduna

Trump süüdistas Cooki vassimises kinnisvaralaenude saamisel, teatades oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social avaldatud kirjas, et vallandab Cooki süüdistuste tõttu hüpoteegipettuses.

"Teie petturliku ja potentsiaalselt kriminaalse käitumise valguses finantsküsimustes... pole mul teie aususe suhtes [enam] nii suurt usaldust," kirjutas president.

Süüdisuste aluseks on asjaolu, et Cook märkis 2021. aastal Michigani ja Georgia osariigi kinnisvara eraldi hüpoteeklaenude dokumentides, et mõlemad olid tema peamine elukoht, kus ta kavatses elada. Hüpoteeklaenude intressimäärad on teiste kodude või üürimiseks ostetud eluasemete puhul sageli kõrgemad.

Cook, kelle endine USA president Joe Biden nimetas Föderaalreservi nõukokku 2022. aastal, ei ole veel tehingute kohta üksikasjalikku ülevaadet esitanud, kuna USA föderaalse eluasemefinantseerimise agentuuri direktor William Pulte tõstatas eelmisel nädalal nende kohta küsimusi ja edastas asja uurimiseks justiitsminister Pamela Bondile.

Cook on keeldunud lahkumast oma kohalt Föderaalreservi nõukogus pärast seda, kui probleem eelmisel nädalal avalikuks tuli, kui Trump kutsus teda tagasi astuma. "Mul ei ole mingit kavatsust lasta end Twitteris tõstatatud küsimuste tõttu tagasi astuma sundida," ütles Cook 20. augustil. "Kavatsen kõiki küsimusi oma finantsajaloo kohta Föderaalreservi nõukogu liikmena tõsiselt võtta ja seetõttu kogun täpset teavet, et vastata õigustatud küsimustele ja esitada fakte."

Asja juriidiline lahend on ebaselge

Pole selge, kuidas asi edasi areneda võiks.

Vallandamine toob tõenäoliselt kaasa kohtuvaidluse ja Cookil võidakse lubada oma kohal püsida, kuni juhtum lahendatakse. Samas peab Cook kannatanud poolena ise õigusvaidlust pidama, mitte ei teeks seda Föderaalreserv.

Teiste sõltumatute USA agentuuride juhtorganite liikmed, kes on Trumpi püüdlusi neid vallandada vaidlustanud, on pidanud samuti ise oma kulul kohtuvaidlusi läbi viima, mis on potentsiaalselt kulukas ettevõtmine ja mille tõenäolise tulemuse osas on vähe selgust.

Trump ütles sammu väljakuulutamisel, et tal on põhiseaduslik õigus Cook ametist tagandada, kuid see tekitab siiski küsimusi keskpanga kui iseseisva üksuse juhtimise suhtes.

Kuigi Föderaalreservi nõukogu liikmete ametiajad on üles ehitatud nii, et need kestavad kauem kui antud presidendi ametiaeg, kusjuures Cooki ametiaeg kestab kuni 2038. aastani, lubab Föderaalreservi seadus ametisoleva nõukogu liikme põhjendatud juhul ametist tagandada.

Seda pole aga presidendid kunagi proovile pannud, kes, eriti alates 1970. aastatest, on Föderaalreservi küsimustes suures osas passiivse hoiaku võtnud, et tagada usaldus USA rahapoliitika vastu.

Õigusteadlased ja ajaloolased ütlesid uudisteagentuurile Reuters, et õiguslikus vaidluses võiks tõstatada palju küsimusi täidesaatva võimu, Föderaalreservi ainulaadse, peaaegu eraõigusliku olemuse ja ajaloo kohta ning selle kohta, kas Cooki tegevus andis põhjust tagandamiseks.

Peter Conti-Brown, Föderaalreservi ajaloo uurija Pennsylvania ülikoolis, märkis, et Cooki kinnisvaratehingud eelnesid tema ametisse nimetamisele keskpanga nõukogus ja olid avalikus registris, kui senat tema kandidatuuri läbi vaatas ja kinnitas. "Neid ametnikke on meie president ja senat kontrollinud, mis tähendab, et kõik asjad, mida nad eraisikuna tegid, on juba kontrollitud," ütles Conti-Brown.

"Seega mõte, et saate aega tagasi keerata ja öelda, et kõik need asjad, mis on varem juhtunud, kujutavad endast nüüd teie ametikohalt vallandamise alust, on minu jaoks vastuolus kogu kontseptsiooniga "põhjusel" tagandamisest," leidis ta.

Trump süüdistas Cooki pettuses ja kuritegelikus käitumises finantsküsimustes ning ütles, et tal pole usaldust tema aususe suhtes. "Vähemalt näitab kõnealune käitumine sellist hooletust finantstehingutes, mis seab kahtluse alla teie pädevuse ja usaldusväärsuse finantsreguleerijana," leidis ta, väites, et tal on õigus Cook vallandada USA põhiseaduse artikli 2 ja 1913. aasta Föderaalreservi seaduse alusel.

Föderaalreservi nõukogu kohtub järgmine kord 16.–17. septembril.

Cooki vastu esitatud süüdistused langevad kokku Trumpi administratsiooni laiaulatusliku võitlusega USA valitsuse mitmekesisuse, võrdsuse ja kaasatuse programmide vastu, mis on viinud mõnede silmapaistvate naiste ja vähemuste lahkumiseni, märkis Reuters.

Trumpi administratsioon on esitanud sarnaseid süüdistusi hüpoteekpettustes ka teistele poliitilistele vastastele, sealhulgas USA senaatorile Adam Schiffile.

Turg reageeris

Trumpi sammule järgnes USA riigivõlakirjade tootluse muutus väärtpaberiturul: kaheaastaste võlakirjade tootlus – mis on tundlik Föderaalreservi lühiajaliste poliitikaootuste suhtes – langes kiiresti, samas kui pikemaajaliste, kümneaastaste võlakirjade tootlus – mis on tundlik inflatsiooniriskide suhtes – tõusis järsult.

Reaktsioon peegeldab ootusi, et Föderaalreservi intressimäärad võivad langeda, kuid seda inflatsiooni tõkestamise kohustuse arvelt.

Reuters märkis, et akadeemilised uuringud on järjekindlalt leidnud, et poliitikakujundajad, kellel on lubatud inflatsiooni juhtida poliitilisest mõjust sõltumatult, saavutavad üldiselt paremaid tulemusi – põhimõte, mis võidakse nüüd maailma mõjukaimas keskpangas proovile panna.

"See näitab selle administratsiooni otsustavust Föderaalreserv ümber kujundada ja on hoiatuseks teistele Bideni ametisse nimetatud isikutele. Föderaalreserv kui institutsioon pääses Trumpi esimese administratsiooni ajal kahjustustest, aga seekord ei ole tal nii palju õnne," ütles SGH Macro Advisorsi ekspert Tim Duy."See on veel üks põhjus uskuda... et intressimäärad viiakse madalamale, kui nad muidu oleksid," lisas ta.