Kohalik elanik: kuulsin midagi üle maja lendamas ja seejärel plahvatust

Aakre küla lähistel elav Tiiu kuulis tõenäoliselt pühapäeva varahommikul Eesti õhuruumi sattunud drooni lendu ja plahvatust.

"Kuulsin paar minutit peale viit imelikku häält ja midagi üle maja lendamas. See hääl meenutas motorollerit. Vähem kui minuti möödudes kõlas tugev plahvatus, nii et majal aknad värisesid," ütles Tiiu ERR-ile.

"Meid oli päris palju, kes seda kuulsid. Mu vend kuulis ka sama pauku," lisas ta.

Ta märkis, et osa küla lähedal elavaid inimesi ütleb, et nägid drooni lendamas.

Tiiu sõnul võis plahvatus toimuda pooleteise kilomeetri kaugusel majast.

Ta tunnistas, et lugedes teisipäeva hommikul uudiseid Eestist leitud drooni tükkidest, viis ta sündmused omavahel kohe kokku.

Teisest allikast kinnitamata andmetel kukkus droon alla Koruste küla põllul, umbes viie kilomeetri kaugusel Aakrest.

Kohalik põllumees leidis esmaspäeval kella 15 paiku Tartumaal Elva vallas plahvatanud ründedrooni tükid. Sündmuskohal tuvastati ka plahvatusjärgne kraater, ütles kapo peadirektor Margo Palloson, kes lisas, et inimesed juhtumis viga ei saanud.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

