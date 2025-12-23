X!

Kaitsepolitsei lõpetas Tartumaale kukkunud drooni uurimise

Eesti
Põld Tartumaal Aakre küla lähistel, kuhu kukkus Ukraina ründedroon
Põld Tartumaal Aakre küla lähistel, kuhu kukkus Ukraina ründedroon Autor/allikas: Heini Heinlaid/ERR
Eesti

Kaitsepolitsei lõpetas riigiprokuratuuri loal kriminaalmenetluse, milles uuriti drooni kukkumist põllule Tartumaal Aakre külas selle aasta 24. augustil. Ukrainast pärit droon oli liikunud Eestisse üle Venemaa ja Läti.

Menetlus lõpetati, kuna tehtud on kõik hetkel võimalikud menetlustoimingud, mis võimaldaks tuvastada vastutava isiku. Uute asjaolude ilmnemisel kriminaalmenetlus uuendatakse, teatasid prokuratuur ja kapo ühise pressiteate vahendusel.

Kriminaalmenetluse käigus kogutud tõendite kohaselt sisenes droon ilmselt Venemaa õhuruumist Läti õhuruumi ning liikus sirgjoonelisel kursil, kuni sisenes 24. augusti varahommikul kella 4.45 paiku Eesti õhuruumi. Ekspertiisis leiti drooni osadelt ründedroonides kasutatava lõhkeaine jääke. Kogutud tõendid viitavad, et tegemist oli Ukraina päritolu drooniga. Need asjaolud oli võimalik menetlustoimingutega välja selgitada.

Menetluse käigus ei olnud võimalik välja selgitada drooni teekonna täpset kulgemist ning kelle tegevuse tulemusel droon Eesti territooriumile sattus. Uurimises ei ilmnenud ühtegi viidet, et droon oleks Eesti territooriumile juhitud sihilikult või et Eesti oleks olnud sihtmärk.

"Kogutud tõendid viitavad, et droon jõudis Läti kaudu Eestisse Venemaalt, mistõttu eeldaks edasine tõendite kogumine õigusabitaotluse tegemist Venemaale. Kuna Venemaaga rahvusvaheline õigusalane koostöö ei toimi, ei ole praegu võimalik koguda rohkem infot kuriteos vastutava isiku tuvastamiseks. Sellises olukorras tuleb kriminaalmenetluse seadustiku järgi menetlus lõpetada. Kui aga peaks ilmnema uusi tõendeid, mis võimaldaksid juhtumit edasi uurida, saab menetlust uuendada ja jätkata," ütles riigiprokurör Triinu Olev-Aas pressiteate vahendusel.

"Elame sõjas oleva agressorriigi kõrval. Ei saa välistada, et taolisi juhtumeid kogeme veel. Tänan neid inimesi, kes teavitasid õiguskaitseasutusi ning järgisid päästeameti juhised drooni leidmisel. Samuti tänud neile inimestele, kes jagasid meiega oma salvestusi drooni lendamise helidest ja plahvatuse momendist," märkis kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitja Andres Ratassepp.

Toimetaja: Mait Ots

