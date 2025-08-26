X!

Följeton. Ma ei ole droon, ma olen parajalt paks mees

Arvamus
Tundmatu lendav tünder salajases asukohas.
Tundmatu lendav tünder salajases asukohas. Autor/allikas: Kollaaž/Kaupo Meiel/LeonardoAI
Arvamus

Tartumaal salastatud kohas kinnises toas istuvad ülekuulaja ja hiljuti Eesti pinnale kukkunud droon. See on ülekuulamise protokoll.

- Nii, lõpetame nüüd selle venitamise. Miks te rikkusite Eesti õhuruumi?

- Lendasin, lihtsalt lendasin ringi, ma ju räägin, mul on propeller, näete, kui ma vajutan siia...

- Käed lauale, ma võin teid uuesti raudu panna, te teate väga hästi, et võin.

- Ma käitun korralikult, ma luban...

- Hüva. Kaua te juba droon olete olnud?

- Ma ju räägin, et ma ei ole droon, ma olen parajalt paks mees parimates aastates.

- Kui teie olete parajalt paks mees oma parimates aastates, siis olen mina lendav tünder. Milline on teie püsielukoht?

- Katus.

- Loba, puhas loba, ma tõesti ei soovita teil niimoodi jätkata, toote ainult endale häda kaela.

- Ma ju räägin tõtt ja alati ainult tõtt.

- Enne kui te Tartumaal maandusite, siis mida te lennates nägite?

- Kui tähelepanelikult ringi lennata, jääb ikka üht-teist silma – Muinasjulle rahakott, Fille ja Rulle, F-35.

- Joonistada oskate? Visandage siia oma lennutrajektoor, vaba käega, ei pea väga täpne olema.

- Jah, muidugi... palun.

- Mis see olema peab?

- See on üks väga üksildane kukk.

- Ja see?

- See on Ermistu kaitsetööstuspargi asukoht.

- Lihtsalt, et oleks selge, aidake mind ja ennast: milles teie tegevus üldse seisneb?

- Tirriteerimine, figureerimine ja tembutamine.

- Nüüd hakkame juba kuhugi jõudma. Kelle huvides te - teie sõnadega - "tirriteerite, figureerite ja tembutate"?

- See on rohkem nii nalja pärast ja kaneelisaiad ja...

- Äkki ikka Moskva saiad?

- Ma ei tea Moskvast midagi.

- Seda te, droonid, kõik ütlete.

- Ma ütlen teile veel kord, ma ei ole droon, olen Karlsson, ilus, ülitark.

- Lõpetage see keerutamine, ma tunnen autonoomse drooni ära, kui ma seda näen, ärge pidage mind lolliks. Laduge välja, kes on teie kontaktisikud.

- Väikevend, Majasokk...

- Väikevend ja Majasokk, need on agendinimed, selge, jätkake.

- Tuhat lendavat koera, kelle kõigi nimi on Ahlberg, aga üks kukkus Peipsi järve.

- Mida te õigupoolest saavutada loodate?

- Rahu, ainult rahu...

Toimetaja: Kaupo Meiel

