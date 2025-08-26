Följeton. Ma ei ole droon, ma olen parajalt paks mees
Tartumaal salastatud kohas kinnises toas istuvad ülekuulaja ja hiljuti Eesti pinnale kukkunud droon. See on ülekuulamise protokoll.
- Nii, lõpetame nüüd selle venitamise. Miks te rikkusite Eesti õhuruumi?
- Lendasin, lihtsalt lendasin ringi, ma ju räägin, mul on propeller, näete, kui ma vajutan siia...
- Käed lauale, ma võin teid uuesti raudu panna, te teate väga hästi, et võin.
- Ma käitun korralikult, ma luban...
- Hüva. Kaua te juba droon olete olnud?
- Ma ju räägin, et ma ei ole droon, ma olen parajalt paks mees parimates aastates.
- Kui teie olete parajalt paks mees oma parimates aastates, siis olen mina lendav tünder. Milline on teie püsielukoht?
- Katus.
- Loba, puhas loba, ma tõesti ei soovita teil niimoodi jätkata, toote ainult endale häda kaela.
- Ma ju räägin tõtt ja alati ainult tõtt.
- Enne kui te Tartumaal maandusite, siis mida te lennates nägite?
- Kui tähelepanelikult ringi lennata, jääb ikka üht-teist silma – Muinasjulle rahakott, Fille ja Rulle, F-35.
- Joonistada oskate? Visandage siia oma lennutrajektoor, vaba käega, ei pea väga täpne olema.
- Jah, muidugi... palun.
- Mis see olema peab?
- See on üks väga üksildane kukk.
- Ja see?
- See on Ermistu kaitsetööstuspargi asukoht.
- Lihtsalt, et oleks selge, aidake mind ja ennast: milles teie tegevus üldse seisneb?
- Tirriteerimine, figureerimine ja tembutamine.
- Nüüd hakkame juba kuhugi jõudma. Kelle huvides te - teie sõnadega - "tirriteerite, figureerite ja tembutate"?
- See on rohkem nii nalja pärast ja kaneelisaiad ja...
- Äkki ikka Moskva saiad?
- Ma ei tea Moskvast midagi.
- Seda te, droonid, kõik ütlete.
- Ma ütlen teile veel kord, ma ei ole droon, olen Karlsson, ilus, ülitark.
- Lõpetage see keerutamine, ma tunnen autonoomse drooni ära, kui ma seda näen, ärge pidage mind lolliks. Laduge välja, kes on teie kontaktisikud.
- Väikevend, Majasokk...
- Väikevend ja Majasokk, need on agendinimed, selge, jätkake.
- Tuhat lendavat koera, kelle kõigi nimi on Ahlberg, aga üks kukkus Peipsi järve.
- Mida te õigupoolest saavutada loodate?
- Rahu, ainult rahu...
Toimetaja: Kaupo Meiel