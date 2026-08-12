Följeton. Mida arvab poliiteliit päikesevarjutusest?

Küsisime Eesti tipp-poliitikutelt, väikese koalitsiooni ja suure opositsiooni liidritelt ning presidendikandidaadi kandidaatidelt, mida nemad arvavad päikesevarjutusest ja kas see toob Eestile midagi head või hoopis halba.

Mida te arvate 12. augustil toimuvast päikesevarjutusest?

Kristen Michal: Siin on ju üheselt selge, et konservatiivne kaheksajalg ajab oma kombitsad ümber Päikese, sööb Päikese ära ja jätab meid täielikku pimedusse.

Lauri Hussar: Me arutasime riigikogu vanematekogus seda teemat pikalt ja jõudsime konsensusliku kokkuleppeni, et Päike tiirleb ümber Maa vist ja kui Kuu on Maa ja Päikese vahel, siis toimub päikesevarjutus, aga vahel on ka vastupidi ja vahel Kuu on Päike ja siis on muidugi täiesti uus situatsioon, mis vajab täiesti teistsugust lahendust.

Urmas Reinsalu: Peaminister kasutas täna kujundit, et kaheksajalg sööb Päikese ära, mis on muidugi kolossaalne vale, sest tegelikult on päikesevarjutus praeguse valitsuse tegemata töö tulemus. Soovitan peaministril päikesevarjutuse ajal tagasi astuda, sest siis keegi ei näe, kuhu ta astub, ja parem ongi.

Martin Helme: Päikesevarjutus on meie valitseva liberaalse kliki agooniline katse rahvast lollitada. Süvariigile see muidugi meeldib, kui saab oma hämaraid asju hämaruses ajada ja pärast öelda, et pole mingit päikesevarjutust olnud, aga pange mu sõnu tähele, päevad lähevad nüüd järjest lühemaks.

Lavly Perling: Päikesevarjutus ei ole praegusel kujul jätkusuutlik, peame leidma võimaluse müüa pileteid neile, kes seda vaadata tahavad.

Lauri Läänemets: Reformierakonnal oli see nüüd küll väga halb ajastus. Teha päikesevarjutus ajal, mil me peaksime valima presidenti, pesema põrandaid ja toppima vastu talve aknaid, kehtestama astmelise tulumaksu ning istutama tuhat roosi, on lihtsalt niru poliitiline tava.

Kristina Kallas: Meie erakonnale tuli päikesevarjutus suure üllatusena ja võtame selle kohta seisukoha hiljemalt septembri alguseks.

Mihhail Kõlvart: Ma ei taha küll millelegi konkreetselt vihjata, aga mõelge ise: Päike tõuseb idast, aga varjutus toimub läänes.

Hannes Hanso: Kui päikesevarjutus läbi saab, siis on meil sõpradega plaan Päikesele aerutada, aga kuna Päike on päris kuum, siis võtame selle matka ette öösel.

Maive Rute: Nagu ma ütlesin ka intervjuudes, mille ma andsin Lääne Elule, Virumaa Teatajale, Sakalale, Pärnu Postimehele, Järva Teatajale, Lõuna-Eesti Postimehele ja Coopi kliendilehele, ei ole mina inimene, kes Päikest varjutaks, aga ma võin varjutada küll, sest minu arvates on Päike selleks valmis.

Tiit Land: Jah.

Ülle Madise: Olen pidanud õiguskantsleri ametis pidevalt selgitama, et ma ei soovi ega saa ennast siduda ühegi taevakeha ega astronoomilise sündmusega. Kui riigikogu liikmed küsivad minult nõusolekut päikesevarjutust vaadata, siis suhtun sellesse küsimusse suure austusega ja soovitan neil kasutada keevitusmaski.

Indrek Laul: Kuidas mina nüüd teile järsku meelde tulin?