Följeton: seitse kogemuslugu ohuteavituse testist

Raitz, 21

Kas te ohusireene kuulsite?

Ma samal päeval ei kuulnud, ei olnud aega, aga ma kuulan nädalavahetusel järele. Järelekuulamisvariant on jumala hea, ma käin laupäeviti jooksmas ja siis kuulan podcaste ja eks panen siis selle sireeni ka mängima. Enne internetti võis küll jama olla, oota, millal järgmine ajaleht ilmub, et sireenist lugeda. Tehnoloogia on meie elu ikka kordades mugavamaks teinud.

Aga kui vaenlane maale tuleb, mis siis saab?

Ma ei tea, nad võiksid ka mingi podcasti teha või midagi, mul pole tööajal aega, laupäeval kuulan, kui jooksma lähen.

Mati, 72

Teie elate maal, sinna ilmselt ohusireenid ei kostunud?

Meile maale pole neid ohusireene vajagi, mul on naabrimehel eriline lehm, kes hakkab ammuma, kui mingi oht on. Vana hea Punik, ta pole meid kunagi veel alt vedanud, isegi siis annab teada, kui kohvi hind poes tõuseb. Või kui riigikogu makse tõstab, et endal palka tõsta, või kui valitsus mingi jama kokku keerab. Ühesõnaga nii, kui jama lahti, kohe lehm teeb häält nõnda valjult, et kogu küla kajab.

See on siis küll üks kasulik loom, võiks öelda.

Kasulik või mitte, aga teate, viimased kaks-kolm aastat pole ta vait jäänudki, ööpäev läbi undab.

Millal ta sööb siis?

Kurat, see on nüüd küll hea küsimus.

Eeva, 38

Te elate Tallinna kesklinnas, kindlasti kuulsite teie ohusireene?

Kuidas palun?

SIREENE KUULSITE?

Jaa, muidugi kuulsin, juba ammu kuulen, umbes viis-kuus aastat tuleb ära.

MILLEST SEE TULEB?

Keemiapilvedest, ma arvan, aga võib-olla 5G-st või tuugenitest.

TALLINNAS POLE JU TUUGENEID?

No seda arvate teie, ei ole need asjad nii lihtsad.

Leena, 52

Tundub, et teie jaoks ei lõppenud ohusireeni test just hästi?

Ega ei. Nii kui sireen kõlas, tegin akna lahti ja avasin tule.

Keegi sai pihta ka?

Seekord ei saanud, aga eks see oli test ka.

Mis te siis teete, kui olete arestimajast vabanenud?

Lähen koju, teen akna lahti ja...

... avate tule?

Vähe ei.

Rando, 49

Mida teie tegite, kui ohusireeni kuulsite?

Mis ma ikka tegin, padavai sadamasse, kaatrile hääled sisse ja padavai merele.

Miks nii?

Ma pole ammu Rootsis käinud, tahtsin Vasa laeva minna vaatama, mul on suur huvi merendusajaloo vastu. Aga siis tuli sõnum, et see kõik on ainult test, ja sõitsin sadamasse tagasi.

Aga mis siis saab, kui ei ole test?

Ma tahaks selle Vasa laeva ikka millalgi ära vaadata, ma olen igal juhul valmis kohe teele asuma, kui vaja, minu peale võib kindel olla.

Mihkel, 33

Kas teile tulid kolmapäeval ohuteavituse sõnumid?

Tulid küll. Kell 14.03, 14.39, 15.15, 15.17, 16.48 ja siis veel kell 21.03. See viimane oli veel see, et "Vabariigi Valitsus palub: jääge koju, ärge alluge provokatsioonidele! EV Valitsus".

See on mingi vana sõnum.

Kust mina tean, ma jäin igal juhul koju.

Mis te kodus tegite?

Ei allunud provokatsioonidele.

Mari, 68

Kas teie saite ohuteavituse SMS-i?

Ei, SMS-i ma ei saanud, aga ma sain Messengeri sõnumi küll.

Mis seal oli?

Seal oli nii: "Tere, mina olen peaminister Kristel Mihal. Eestil väga rasked ajad ja meie kaitsekulusid tuleb tõsta. Kanna mulle palun 100 eurot, et Eesti oleks kaiststud.".

Ei kõla nagu õige asi.

Ma mõtlesin sama, igasuguseid pasatskeid liigub internetis ringi. Ma siis küsisin muidugi üle, et kust ma tean, et te päriselt peaminister olete.

Mis ta vastu kirjutas?

"Uuuuu-uuuu-iiiiiii-uuuuu-uuuuuuuuu!" Täpselt nagu ohusireen, on ju.

Ju vist. Kandsite sada eurot talle?

Ma olen Eesti patrioot, muidugi kandsin.