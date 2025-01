Följeton. Kus meil see "Tõde ja õigus" on?

30. jaanuaril on eesti kirjanduse päev ja algab eesti raamatu aasta. Kultuuri olulisust mõistavad muidugi ka poliitikud, kelle ees seisab sel tähtsal päeval juurküsimus: kelle käes on parasjagu valitsuse ainus "Tõe ja õiguse" eksemplar?

30. jaanuaril kuskil kabinetis.

Minister: Kus meil see "Tõde ja õigus" on?

Nõunik: Lubage küsida, kas see on kõige pakilisem asi. Energeetika siin, need tuulepargitoetused ja julgeolekuasjad, Trump tahab helistada, maksuasjad vaja korra üle vaadata...

Minister: Ei, ei, see kannatab, mul on "Tõde ja õigust" vaja. Täna on eesti kirjanduse päev, algab eesti raamatu aasta, saad aru.

Nõunik: Aa, kultuur jaa, muidugi, väga oluline asi, raamatukogude toetuse peaks päevakorda võtma, laenutushüvitised...

Minister: Kuule aitab, sa hakkad mulle pinda käima juba. Otsi mulle "Tõde ja õigus", see uus, millel filmipilt peal on, mitte veneaegne, sellel pole õiged värvid. Teeme klõpsu ära, paned üles, särk-värk. Väikse video võiks ka teha, ma räägin, et näe, kui teed tööd, siis tuleb armastus ja nii ja naa ja värk.

Nõunik: Peab see kindlasti "Tõde ja õigus" olema?

Minister: Nalja teed või?

Nõunik: Arusaadav. Kohe helistan.

Nõunik: Halloo, mina siin... Jah, kuule, kas meie maja "Tõde ja õigus" on sul käepärast, meil oleks vaja... Väljas... Kes võttis... Päriselt? Mida ta meile siin viimati istungil tsiteeris? "Muna" ja-jah, sellel olid veel servad kõik näritud. A kauaks ta võttis... Siis on ok.

Nõunik: Kohe saame, üks Facebooki laiv tehakse "Tõe ja õigusega" ära ja siis toovad meile.

Minister: Väga hea, vali mingi taust välja, ma panen midagi maalähedast ja kirjanduslikku selga, säti valgust ka, eelmine kord nägin Instakas välja nagu mingi kodukäija või midagi. Teeme käbe mõned pildid, kiire video ja asjaga ühel pool selleks korraks.

Nõunik: Saab tehtud. Kas jätan raamatu pärast siia, et äkki tahate lugeda?

Minister: Lugeda?