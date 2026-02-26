Följeton. Kord peaminister ja regionaalminister sõitsid bussiga

Liinil 62-2 Pärnu - Audru kool - Tõstamaa - Varbla - Pivarootsi - Virtsu sõitnud bussi musta kasti salvestuse üleskirjutus.

- Tere, lugupeetud reisijad, mina olen bussijuht Mart ja alustame sõitu liinil Pärnu–Audru kool–Tõstamaa–Varbla–Pivarootsi–Virtsu. Järgmine peatus Audru kool. Soovin teile head reisi!

- Tere, lugupeetud reisijad, mina olen asekantsler Sigrid ja palun nüüd kõigil õpilastel ja pensionäridel tulla siia bussi esiotsa ja osta pilet. See ei ole üldse kallis, see on sooduspilet, millega me muudame transpordivõrgu mugavamaks ja kiiremaks, mis tähendab ühtlasi, et Audru kooli juures me ei peatu. Ehk et kes tahab seal maha minna, peab sõidu pealt välja hüppama. Kes piletit ei osta, peab samuti välja hüppama. Soovin teile head reisi.

- Järgmine peatus Tõstamaa.

- Tere, lugupeetud reisijad, mina olen peaminister Kristen. Ma soovin teile head reisi, aga pean oma kohuseks teile jälle teatama, et lastelt ja pensionäridelt me piletiraha ei võta. Ma tahaks näha, kes meist tugevam on, mina või mingi ametnik… noh, noh, tule mulle peale, kui julged… ah või käsi väänama...

- Tere, lugupeetud reisijad, mina olen asekantsler Sigrid ja ma ei arva, et peaminister on mingi ütleja, kes peab pileti ostma ja kes mitte. Meie eesmärk on muuta peaminister mugavamaks ja kiiremaks, nii et tulge ja ostke pilet.

- Tere, lugupeetud reisijad, mina olen bussijuht Mart. Järgmine peatus Varbla.

- Tere, lugupeetud bussijuht Mart, mina olen bussireisija ja kauaaegne pensionär Ilme ja ma pidin Tõstamaal maha minema, aga asekantsler Sigrid ja peaminister Kristen rüselesid ukse ees ja ma ei pääsenud neist mööda.

- Tere, lugupeetud bussireisija ja kauaaegne pensionär Ilme, mina olen asekantsler Sigrid ja ma soovitan teil maha minna Varblas, aga ostke nüüd pilet Tõstamaa asemel Varblasse. Soovin teile head reisi!

- Tere, lugupeetud asekantsler Sigrid, ma võin osta pileti Varblasse küll, aga mis ma teen seal Varblas.

- Tere, lugupeetud bussireisija ja kauaaegne pensionär Ilme, juhin teie tähelepanu asjaolule, et me oleme teinud Varbla mugavamaks ja kiiremaks. Soovin teile head Varblat!

- Tere, lugupeetud bussireisija ja kauaaegne pensionär Ilme, mina olen peaminister Kristen, ja siin on teile teie piletiraha tagasi, ma võtsin selle oma taskust praegu, pange tähele.

- Tere, lugupeetud bussireisija ja kauaaegne pensionär Ilme ja peaminister Kristen, mina olen regionaalminister Hendrik Johannes.

- Tere, lugupeetud regionaalminister Hendrik Johannes, mina olen bussijuht Mart. Mida teie soovite?

- Tere, lugupeetud bussijuht Mart, mul pole õrna aimugi. Mis peatuses me juba oleme?

- Kohe jõuame Pivarootsi.

- Kas Tallinna reisijad peavad selle peatuse kinni maksma?

- Tere, lugupeetud regionaalminister Hendrik Johannes, mina olen peaminister Kristen, mina olen Tallinnast ja mina maksan.

- Tere, lugupeetud peaminister Kristen, mina olen regionaalminister Hendrik Johannes ja mina arvan, et me võiksime Pivarootsi asemel Tallinnasse sõita, mul on loog puha lahti, lehmad tahvad joota, sead-lambad sööta.

- Tere, lugupeetud reisijad, mina olen asekantsler Sigrid ja panen teile südamele, et mina pole seda peaministrit valinud.

- Tere, lugupeetud peaminister, asekantsler ja regionaalminister, mina olen kooliõpilane Tiina ja ma tahaks teada, kas ma pean pileti ostma ja kas ma Pivarootsis maha saan, et vanaemale meejooki ja marjakooki viia.

- Tere, lugupeetud kooliõpilane Tiina, mina olen peaminister Kristen ja ma ütlen sulle selge sõnaga, et sa saad Pivarootsis maha minna küll ja see on võimalus, mida ma soovitan kasutada, sest see jääb bussi viimaseks reisiks Pivarootsi. Meil pole raha, et seda liini ülal pidada, kuna bussis on ainult kaks reisijat, sina ja pensionär Ilme, kes omakorda läks juba Varblas maha, kõik me ülejäänud tegeleme siin praegu liinivõrgu korrastamisega. Kuid ära nuta, väike Tiina, bussi küll enam ei tule, aga bussipiletit sa ka ostma ei pea. Räägi vanaemalegi, kui hea ma olen.

- Mina olen regionaalminister Hendrik Johannes ja arvan, et vanaema võiks meile siiski veits raha kanda. Soovin talle head maksmist!

- Pivarootsi, ilusat päeva, Tiina. Tere, lugupeetud peaminister, regionaalminister ja asekantsler, mina olen bussijuht Mart ja Virtsus me peatust ei tee, sest ma kavatsen sadamast otse merre sõita. Soovin teile head reisi!