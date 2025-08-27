Galerii: üle ööpäeva kestnud vihmasadu tõi Narva üleujutuse

Narvas ja selle lähiümbruses on viimastel päevadel kõvasti vihma sadanud, mis tingis Narva Kudruküla suvilate piirkonnas üleujutuse, nii et kohati pidid sekkuma päästjad.

Teisipäeva õhtust kuni kolmapäeva varahommikul kella neljani said päästjad viis väljakutset Narva Kudruküla suvilate juurde, kus ojaäärsetel tänavatel oli vesi tõusnud ja tunginud majadesse. Kohati oli vesi inimestele põlvini ja kardeti tekkida võiva elektrilühise pärast.

Päästjad aitasid liikumisraskustega vanemad inimesed majadest ohutult välja.

Kolmapäeva hommikul kell 8.30 sõitsid Narva-Jõesuu päästjad samasse piirkonda, et kontrollida, kas keegi inimestest piirkonnas veel abi vajab. Veetase piirkonna tänavatel oli kolmapäeva hommikul hinnanguliselt 30 cm.

Ilmateenistuse selgituse järgi põhjustas Narvas vesisevõitu olud sinna jäänud väheliikuv vihmasajuvöönd. Esmaspäeva õhtul kella 21-st kuni teisipäeval kella 16-ni oli seal sadanud juba 62,4 mm vihma ehk enam kui pool kuu sajunormist. Ainuüksi teisipäeval kella 14–15 vahel sadas 11,6 mm vihma.