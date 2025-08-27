X!

Minneapolise koolitulistamises hukkus kaks ja sai viga 14 last

{{1756322580000 | amCalendar}}
Minneapolises toimus koolitulistamine.
Minneapolises toimus koolitulistamine. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Välismaa

Kolmapäeval toimus USA-s Minneapolise katoliku koolis tulistamine. Rünnakus hukkus kaheksa- ja kümneaastane laps.

USA-s Minneapolise katoliku koolis kolmapäeval toimunud tulistamises hukkus vähemalt kaks ja sai viga 14 last, teatas politsei.

Lisaks lastele sai haavata veel kolm täiskasvanut. Viimaste andmete kohaselt on üks täiskasvanu ja seitse last haiglas kritilises seisundis.

Minneapolise politseiülem Brian O'Hara ütles ajakirjanikele, et vintpüssi, kärbiku ja püstoliga relvastatud mees avas läbi akende tule kooli kirikus pinkidel istunud laste pihta, kes osalesid missal. Teadaolevalt blokeeris tulistaja kiriku ukse väljaspoolt.

"See oli tahtlik vägivald süütute laste ja teiste jumalateenistusel osalevate inimeste vastu," ütles ta.

O'Hara sõnul oli ründaja 23-aastane noormees Robin Westman, kelle ema töötas veel mõned aastad tagasi samas katoliku koolis. Ründaja võttis endalt peale tulistamist elu.

Paavst väljendas kurbust USA kirikus toimunud tulistamise pärast

Paavst Leo XIV väljendas kolmapäeval sügavat kurbust USA kirikus toimunud tulistamise pärast, milles hukkus kaks last ja sai haavata 17 inimest.

Paavst – esimene ameeriklane, kes juhib katoliku kirikut – saatis oma kaastundeavalduse neile, keda see kohutav tragöödia on mõjutanud.

"Eriti peredele, kes leinavad nüüd lapse kaotust," seisis Vatikani avaldatud teates.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: CNN, BNS

