Margus Linnamäe kontsern MM Grupp on hädas Leedu konkurentsiametiga

Suurärimees Margus Linnamäele kuuluv MM Grupp tegutseb aktiivselt ka naaberriikides, kuid Leedu turul on kontsern hädas konkurentsiameti pikale venivate menetlustega ning kahtlustab, et amet kiusab neid sihilikult. Seepärast palus grupp abi Eesti välisministeeriumilt, mis üritabki nüüd Leedu ametkondadega asjadesse selgust tuua.

MM Grupp on üks Eesti suuremaid investeerimisühinguid, mis tegutseb ka Lätis, Soomes ja Leedus. Viimases on aga kontsern sattunud keerulisse olukorda.

MM Grupi juhatuse liige Kristel Volver ütles ERR-ile, et MM Grupi hinnangul on Leedu konkurentsiamet kiusanud nende erinevaid investeeringuid ja ettevõtteid.

"See on olnud aastatepikkune tegevus ja ühisosana näeme seotust MM Grupiga. Tunnetuslikult ei kohelda meie ettevõtteid võrdselt teiste, näiteks kohalikku päritolu kapitalile kuuluvate ettevõtetega, rikutakse erinevaid menetlusnorme, venitatakse uurimisprotseduuridega ja kurnatakse teabenõuetega," kirjeldas Volver.

Viimaste aastate reljeefseima, ehkki mitte ainsa juhtumina tõi ta välja MM Grupi Leedus omandatud kinoettevõtetega seonduva: Euroopa Liidu konkurentsireeglite kohaselt ei vajanud ükski neist tehingutest Leedu ega kohaliku konkurentsiameti luba, kuid ometi menetles konkurentsiamet ettevõtete koondumise uurimist seaduses ette nähtud kuue kuu asemel üle 2,5 aasta.

Leedu konkurentsiamet kehtestas Volveri sõnul hulga jõulisi meetmeid tehingute peatamiseks, muu hulgas allutati kaks kino enda järelevalvele.

"Leedu kohtud on vahepeal leidnud, et konkurentsiamet on käitunud seadusevastaselt ja need meetmed on tänaseks tühistatud," lisas MM Grupi juhatuse liige. "Meile tundub, et Leedu konkurentsiamet soovib kaitsta sealse kinomonopoli positsiooni või lähtub mingitest muudest motiividest. Asutus muudab oma arvamusi jooksvalt, ettearvamatult ja vastuolus nende enda varasemate praktikatega."

Volver märkis, et niisugust käitumist on saatnud ka vaenulik ja agressiivne suhtekorraldus, kus levitatakse MM Grupi ettevõtete kohta negatiivseid väiteid, et neid survestada ning pärssida tavapärast äritegevust ja suhteid kohapealsete koostööpartneritega.

"Kuna oleme sellist "tähelepanu" Leedus kogenud pikka aega ja ka teistes kaasustes, siis kahtlustamegi, et meie ettevõtete suhtes kohaldatakse konkurentsinorme diskrimineerivalt. Kuna meie seaduslikke huve ja normaalset äritegevus on selgelt ja seadusevastaselt piiratud ning kui see jätkub, siis peame kaaluma tekitatud kahju sissenõudmist Leedu riigilt," tõdes Volver.

Selleks, et asjad siiski nii kaugele ei jõuaks, küsis MM Grupp nõu ka Eesti riigilt ja välisministeeriumilt, et nad aitaksid asjasse selgust luua.

Välisministeeriumi meedianõunik Egert Puhm kinnitas ERR-ile, et on teadlik MM Grupi murest seoses Leedu turul tegutsemisega.

"Me suhtleme Leedu riigi vastavate esindajatega, näiteks konkurentsiametiga, et selgitada välja täpsemad murekohad ja võimalikud lahendused," ütles Puhm.

Volver märkis, et MM Grupp täidab Leedu seaduseid ja jõustunud kohtuotsuseid ning peab tähtsaks läbipaistvat suhtlust sealse konkurentsiametiga, kuid kogu selles loos on midagi põhimõtteliselt valesti ning juhtum on hoiatav kõikide Leedus tegutsevate välisinvestorite jaoks.

"Loodame igatahes Eesti riigi abiga astuda selles loos sammu edasi – või õigemini tagasi ning taastada asjalik dialoog Leedu konkurentsijärelevalvega. Meie huvi on investeerida, arendada oma ettevõtteid. Sellest võidavad nii Leedu kui Eesti seotud majandused," ütles Volver.

MM Grupi viimase majandusaasta aruande esitamise tähtaeg pole veel kätte jõudnud, kuid 2023. aasta maist kuni 2024. aasta aprilli lõpuni kestnud majandusaastal oli nende käive Leedu turul 120,7 miljonit eurot ning töötajaid mullu aprilli lõpu seisuga 311.