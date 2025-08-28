Michal lubab vaatamata 800 miljonile kärpeid

"Väga paljudel on tekkinud tunne, et nüüd peaks alustama võidujooksu selle 800 miljoni peale. Ei. Seda 800 miljonit kuidagi täiendavalt ära jagama ei hakata. Keegi kullapada pole leidnud, naftajõge pole leidnud. See tähendab ikkagi seda, et Eesti riik kulutab vähem ja toimetab kokkuhoidlikumalt," rääkis

"Oleme ausad, et selleks baasiks on olnud ka hulk keerulisi otsuseid. Kõige olulisem kindlasti on Eesti ettevõtjate, Eesti ettevõtlike inimeste, Eesti rahva käekäik, mis on olnud veidi parem," lisas ta.

"See tähendab seda, et on laekunud rohkem juriidilise isiku tulumaksu, on laekunud rohkem füüsilise isiku tulumaksu, palgad on kasvanud, see on positiivne. Aga oleme kokku suutnud tõmmata ka erinevaid majandamiskulusid, ajatada investeeringuid. See tähendab lihtsalt seda, et mõnda asja tehakse hiljem, mõni asi jäetakse tegemata," rääkis Michal.

"Eelmisel aastal ju mäletate, peeti arutelusid, et millal tulevad kuskile erinevad riigimajad, erinevad objektid. Kõik need objektid on jõudumööda edasi tõstetud, mõned tulevad, mõned jäävad tulemata. Ja niimoodi riik ilmselt raha ka kokku hoiab," lausus peaminister.

Michali sõnul on Eesti ühiskond riigina olnud tublim ning riigi rahaasjad on paremad kui oleks võinud arvata. "Ja ma mõistan ka seda, et tekib kaks sellist suunda. Üks suund kindlasti on see, kes ütleb, et nüüd tuleb see kõik ära jagada. Vastus on, et me toimetame kasinamalt edasi, me kindlasti kärbime. Ja teine suund on, kes ütleb, et mitte kuidagi ei tahaks uskuda, sellepärast, et see ei sobi nende narratiiviga, et Eesti riigis on kõik tuksis. Olgu siis nii, las nad jätkavad oma juttu. Aga Eesti riigi rahaasjad on paremas seisus kui oodatud. See on fakt, numbrites," rääkis Michal.

Michal kordas taas, et valitsus arutab võimalust järgmisel aastal tulumaksu tõus ära jätta ning leida võimalused õpetajate, kultuuritöötajate, päästjate, politseinike palkade tõstmiseks.

Kristina Kallas lisas, et kui viimase kolme aasta jooksul saatis valitsust mure, kas riigi püsikulude katteks on vaja võtta laenu, siis nüüd on püsikulud kontrolli alla saadud.

"See pingutus, mis on Eesti rahvas teinud selleks, et ta oleks meil elujõuline ja jätkusuutlik, et meie riigi püsikulud on korras, selle me oleme täna saavutanud, ehk siis meie struktuurne puudujääk on muutunud ülejäägiks. Meil on riigieelarve korras ja see annab edaspidi võimaluse rääkida ka potentsiaalsetest investeeringutest," ütles Kallas.

Sel nädalal algasid riigieelarve aktiivsed arutelud.