X!

Michal lubab vaatamata 800 miljonile kärpeid

Eesti
Kristina Kallas, Kristen Michal, Keit Kasemets ja Liisa Pakosta valitsuse istungil Tartus
Kristina Kallas, Kristen Michal, Keit Kasemets ja Liisa Pakosta valitsuse istungil Tartus Autor/allikas: Jürgen Randma/riigikantselei
Eesti

Peaminister Kristen Michal (RE) ütles, et kuigi riigieelarves on 800 miljonit eurot üle, tuleb jätkata kärbete ja kokkuhoiuga.

"Väga paljudel on tekkinud tunne, et nüüd peaks alustama võidujooksu selle 800 miljoni peale. Ei. Seda 800 miljonit kuidagi täiendavalt ära jagama ei hakata. Keegi kullapada pole leidnud, naftajõge pole leidnud. See tähendab ikkagi seda, et Eesti riik kulutab vähem ja toimetab kokkuhoidlikumalt," rääkis

"Oleme ausad, et selleks baasiks on olnud ka hulk keerulisi otsuseid. Kõige olulisem kindlasti on Eesti ettevõtjate, Eesti ettevõtlike inimeste, Eesti rahva käekäik, mis on olnud veidi parem," lisas ta.

"See tähendab seda, et on laekunud rohkem juriidilise isiku tulumaksu, on laekunud rohkem füüsilise isiku tulumaksu, palgad on kasvanud, see on positiivne. Aga oleme kokku suutnud tõmmata ka erinevaid majandamiskulusid, ajatada investeeringuid. See tähendab lihtsalt seda, et mõnda asja tehakse hiljem, mõni asi jäetakse tegemata," rääkis Michal.

"Eelmisel aastal ju mäletate, peeti arutelusid, et millal tulevad kuskile erinevad riigimajad, erinevad objektid. Kõik need objektid on jõudumööda edasi tõstetud, mõned tulevad, mõned jäävad tulemata. Ja niimoodi riik ilmselt raha ka kokku hoiab," lausus peaminister.

Michali sõnul on Eesti ühiskond riigina olnud tublim ning riigi rahaasjad on paremad kui oleks võinud arvata. "Ja ma mõistan ka seda, et tekib kaks sellist suunda. Üks suund kindlasti on see, kes ütleb, et nüüd tuleb see kõik ära jagada. Vastus on, et me toimetame kasinamalt edasi, me kindlasti kärbime. Ja teine suund on, kes ütleb, et mitte kuidagi ei tahaks uskuda, sellepärast, et see ei sobi nende narratiiviga, et Eesti riigis on kõik tuksis. Olgu siis nii, las nad jätkavad oma juttu. Aga Eesti riigi rahaasjad on paremas seisus kui oodatud. See on fakt, numbrites," rääkis Michal.

Michal kordas taas, et valitsus arutab võimalust järgmisel aastal tulumaksu tõus ära jätta ning leida võimalused õpetajate, kultuuritöötajate, päästjate, politseinike palkade tõstmiseks.

Kristina Kallas lisas, et kui viimase kolme aasta jooksul saatis valitsust mure, kas riigi püsikulude katteks on vaja võtta laenu, siis nüüd on püsikulud kontrolli alla saadud.

"See pingutus, mis on Eesti rahvas teinud selleks, et ta oleks meil elujõuline ja jätkusuutlik, et meie riigi püsikulud on korras, selle me oleme täna saavutanud, ehk siis meie struktuurne puudujääk on muutunud ülejäägiks. Meil on riigieelarve korras ja see annab edaspidi võimaluse rääkida ka potentsiaalsetest investeeringutest," ütles Kallas.

Sel nädalal algasid riigieelarve aktiivsed arutelud.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:50

Vene ulatuslikus õhurünnakus sai kahjustada ka EL-i esinduse hoone Kiievis Uuendatud

14:47

Kumu Dokumentaali sügishooaja avafilmi fookuses on juust

14:40

EL-i tippametnik tunnistas, et liit andis kaubanduskõnelustel Trumpile järele

14:38

Kellerteater toob oktoobris lavale Paul Piigi kirjutatud trilleri

14:31

USA lahtistel enesevalitsuse kaotanud Medvedevile määrati kopsakas trahv

14:31

Uute katkupuhangute tõttu läheb hukkamisele ligi 30 000 siga Uuendatud

14:11

Otse reedel kell 14: tehnikalülikooli rektori Tiit Landi inauguratsioon

14:03

Statistikaamet ei saa ilmselt ka reedeks õiget palgastatistikat valmis

13:58

VIDEO | Protestijad panid Vuelta eraldistardis Iisraeli rattatiimil tee kinni

13:42

Galerii: Hobusepea galeriis avatud näitus kõrvutab erinevaid kunstipraktikaid

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

27.08

Sõja 1281. päev: Levivad teated Moskvat varustava naftajuhtme purunemisest plahvatuses Uuendatud

27.08

Statistikaamet: arvutasime teise kvartali keskmise kuupalga valesti Uuendatud

14:50

Vene ulatuslikus õhurünnakus sai kahjustada ka EL-i esinduse hoone Kiievis Uuendatud

27.08

Eesti alustas finaalturniiri kindla kaotusega ülitugevale Serbiale Uuendatud

08:22

Teismelise migrandi hukkumine vallandas Šveitsi linnas rahutused

27.08

Trump ründas Sorost

27.08

Kaubikus elava viieliikmelise pere ema: kogume raha päris oma kodu jaoks

27.08

Ossinovski automaksu autorlusest: see on naeruväärne

06:56

Teadlane: ministeeriumi ettepanekud sündimuse suurendamiseks on mõistlikud

27.08

Rheinmetall avas Saksamaal Euroopa suurima mürsutehase Uuendatud

ilmateade

loe: sport

14:31

USA lahtistel enesevalitsuse kaotanud Medvedevile määrati kopsakas trahv

13:58

VIDEO | Protestijad panid Vuelta eraldistardis Iisraeli rattatiimil tee kinni

13:26

Bayern pääses Saksamaa karikasarjas ehmatusega

12:55

Ostapenko nimetas kaotuse järel vastast lugupidamatuks

loe: kultuur

14:47

Kumu Dokumentaali sügishooaja avafilmi fookuses on juust

14:38

Kellerteater toob oktoobris lavale Paul Piigi kirjutatud trilleri

13:42

Galerii: Hobusepea galeriis avatud näitus kõrvutab erinevaid kunstipraktikaid

11:27

Galerii: Krulli kvartalis lõppesid noortefilmi "Morten" võtted

loe: eeter

13:00

Mikael Meema: koomikud on tihti ühed kõige tõsisemad inimesed

12:02

Arstid diagnoosivad Eestis üha enam puukborrelioosi

10:36

Tallinna Toomkiriku katus särab peagi uues vaskkuues

09:15

Filmi "Täiuslikud võõrad" režissöör Arun Tamm: mind inspireerisid tugevad näitlejad

Raadiouudised

12:50

Veneetsia festivali filmid peegeldavad ohtlikku aega

12:45

Reedel sajab aeg-ajalt vihma

12:25

Raadiouudised (28.08.2025 12:00:00)

10:00

Kraavide kinniajamine Alam-Pedja metsades tekitab kohalike seas küsimusi

10:00

Sotsiaalministeeriumil valmisid sündimuse suurendamise ettepanekud

09:55

FBI uurib Minneapolise tulistamist kui vihakuritegu

09:50

Kohati sajab hoovihma

09:30

Raadiouudised (28.08.2025 09:00:00)

27.08

Riigieelarve läbirääkimistel hakatakse aruatama nii tulumaksutõusu ärajätmist kui automaksu tühistamist

27.08

Päevakaja (27.08.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo