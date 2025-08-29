X!

Ökonomist: majandustsükli pöördumisest on vara rääkida

Lenno Uusküla.
Lenno Uusküla. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti majandus on jätkuvas madalseisus, kasvumäärad on väga väikesed ega ole ligilähedasedki sellele, kui suur oli langus, rääkimata sellest, kus Eesti aastal 2022 lootis tänaseks olla, kommenteeris reedel avaldatud SKP muutuse näitajaid Luminori peaökonomist Lenno Uusküla.

"See väike majanduskasv puudutab vaid osasid sektoreid ning paljudes on toimunud langus, siis majandustsükli pöördumisest on vara rääkida," ütles Uusküla. "Kuigi vaikselt on paranemas kindlustunne investeeringute tegemiseks, siis jätkuvalt on tase madal ning see ei anna kindlust tulevase kasvupotentsiaali osas."

Majandus kasvas selle aasta teises kvartalis võrreldes esimese kvartaliga 0,6 protsenti kui vaadata sesoonselt ja tööpäevadega korrigeeritud SKP numbreid, märkis Uusküla. Võrreldes aasta varasemaga on tase 0,5 protsenti kõrgem. Sesoonselt ja tööpäevadega korrigeerimata andmetes kasvas majandus 0,9 protsenti.

"Kasvu on toonud eratarbimine. Kulutused suurenesid aasta jooksul kindlustus- ja finantstegevusele, infole ja sidele, vabale ajale, spordile, kultuurile ja kodusisustusele," ütles Uusküla.

Investeeringute tase on aastaga veidi langenud. Kasvanud on finantsettevõtete investeeringud ja riigisektori investeeringud, mõlemad 10 protsendi suurusjärgus. Kahanenud on aga mittefinantsettevõtete investeeringud 8,1 protsendi võrra.

"Madal investeeringute tase on jätkuv murekoht tuleviku kasvuväljavaatele mõeldes. Eesti kaupade eksport on kasvanud aasta jooksul 1,6 protsenti. Kuna aga impordi kasv on olnud kõrgem, siis kogu väliskaubanduse mõju majanduskasvule on olnud negatiivne," märkis Uusküla.

Jaotus majandusvaldkondade vahel on Uusküla sõnul väga ebavõrdne. Kasvanud on energeetika valdkond, kinnisvaraalane tegevus, veidi ka haridus, kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, avalik haldus ja kunst ning meelelahutus. Seevastu langust on aastavõrdluses näha olnud ehituses, veonduses ja laonduses, tervishoius ja põllumajanduses. Kasv oli oluline netotootemaksude osas.

