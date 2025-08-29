X!

Poola valis välja esimese väikese moodulreaktori asukoha

Välismaa
GE-Hitachi, BWRX-300 tuumajaama illustratsioon.
GE-Hitachi, BWRX-300 tuumajaama illustratsioon. Autor/allikas: Fermi Energia
Välismaa

Poola valis välja riigi esimese tuumaelektrijaama asukoha – riikliku energiaettevõte Orlen ja Synthos Green Energy ühisettevõte rajab väikese moodulreaktori riigi keskossa Włocławeki linna lähistele.

Asukoha otsus tehti teatavaks samal ajal, kui Orlen ja Synthos Green Energy leppisid kokku ühisettevõtte tegutsemismudelis väikeste moodulreaktorite ehitamiseks ja käitamiseks, vahendas väljaanne World Nuclear News.

Włocławek oli üks kuuest asukohast, mis tuumajaama rajamiseks vajalikeks edasisteks geoloogilisteks uuringuteks 2023. aastal valiti, et paigutada sinna General Electricu Vernova Hitachi (GEVH) BWRX-300 tüüpi väike moodulreaktori jaamad, mille ainuõigused ettevõttel Poolas on.

Orleni ja Synthos Green Energy ühisettevõtte OSGE loomise lepingu uuendatud versiooni kohaselt omavad mõlemad ühisettevõttes OSGE 50-protsendist osalust ning litsentsilepinguga saab OSGE täieliku juurdepääsu USA-s välja töötatud BWRX-300 reaktoritehnoloogiale. "See võimaldab projektil edasi liikuda Poola esimese SMR-rajatise ehitamise suunas, mis asub Włocławekis – Orleni jaoks strateegiliselt olulises kohas," ütles Orleni pressiteenistus. Selle ehituse eest vastutab kontserni kontrolli all olev eraldi ettevõte.

Orlen märkis, et juurdepääs BWRX-300 tehnoloogiale asetab OSGE – ja laiemalt ka Orleni – väikeste moodulreaktorite ülemaailmse kasutuselevõtu esirinda".

"Poola saab Euroopa esimese BWRX-300 väikese moodulreaktori," ütles Orleni juhatuse esimees Ireneusz Fąfara pressiteates, lisades, et läbirääkimised Synthosega lepingu üle kestsid üle aasta.

BWRX-300 on 300 megavatise elektrivõimsusega GE Hitachi Nuclear Energy välja töötatud keevaveereaktorite uusim versioon. Tegu on väikese moodulreaktoriga, mis kasutab loomuliku tsirkulatsiooniga vesijahutust ehk pumbad pole reaktori ohutuse tagamiseks vajalikud. Kasutatud on passiivseid ohutussüsteeme, mis hoiavad reaktori igas olukorras ohutus olekus ilma inimese sekkumiseta.

Poolas ei ole seni ühtegi tuumaelektrijaama, riigis töötab ainult üks teaduslikeks uuringuteks kasutatav reaktor.

Mais kiitis Kanada Ontario provints heaks esimese BWRX-300 ehitamise Ontario Power Generationi Darlingtoni objektile, mis on OSGE referentsprojekt.

Sama reaktori kavatseb oma plaanitavas jaamas kasutusele võtta ka Eestis tuumajaama kavandav ettevõte Fermi Energia.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:00

USA kiitis heaks 3350 raketi müügi Ukrainale Uuendatud

10:57

Johan Elm toob Noorsooteatris lavale samanimelisel raamatul põhineva lavastuse "Hingelind"

10:49

Taaramäe jõudis Türgis teist päeva järjest pjedestaalile

10:22

ERR-i teleuudised kell 9:00

10:19

Sillamäel on 100 km jooksu stardis mõlemad tiitlikaitsjad

10:13

Lätlaste armetu olukord tõi tähelepanu ka pärisorjadest eestlastele

10:07

TÄNA OTSE | Premium liigas kohtuvad Tallinna FCI Levadia ja Narva JK Trans

09:55

Rohelised seavad valimiste peateemadeks teenuste kättesaadavuse ja elukeskkonna

09:50

Euroopa Komisjon plaanib kaotada tollimaksud USA autodele ja tööstuskaubale

09:45

Tallinnas elab tänavail poolsada kodutut

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

28.08

Sõja 1282. päev: Vene õhurünnakus sai kahjustada ka EL-i esinduse hoone Kiievis Uuendatud

28.08

Frank Kutter OÜ lõpetab sigade Aafrika katku puhangu tõttu tegevuse

28.08

Indrek Neivelt: numbrimaagia 800 miljoni euroga

28.08

Ukrainas hukkus Eesti vabatahtlik sõdur

28.08

Uute katkupuhangute tõttu läheb hukkamisele ligi 30 000 siga Uuendatud

28.08

Läti iluuisutaja süüdistab eestlasest treenerit väärkohtlemises

11:00

USA kiitis heaks 3350 raketi müügi Ukrainale Uuendatud

28.08

Teismelise migrandi hukkumine vallandas Šveitsi linnas rahutused

04:40

Automaksu kaotamise idee annab madalseisus automüügile uue hoobi

27.08

Kaubikus elava viieliikmelise pere ema: kogume raha päris oma kodu jaoks

ilmateade

loe: sport

10:49

Taaramäe jõudis Türgis teist päeva järjest pjedestaalile

10:19

Sillamäel on 100 km jooksu stardis mõlemad tiitlikaitsjad

10:07

TÄNA OTSE | Premium liigas kohtuvad Tallinna FCI Levadia ja Narva JK Trans

09:34

TÄNA OTSEBLOGI | Eesti jätkab EM-finaalturniiri võõrustaja Läti vastu

loe: kultuur

10:57

Johan Elm toob Noorsooteatris lavale samanimelisel raamatul põhineva lavastuse "Hingelind"

28.08

VAT Teater alustab hooaega Priit Pärna stsenaariumil põhineva lavastusega

28.08

Galerii: Draakoni galeriis uus näitus kõneleb haavatavusest ja vastupanust

28.08

Kumu Dokumentaali sügishooaja avafilmi fookuses on juust

loe: eeter

09:37

Viinalassid 14 aastat kestnud abielust: tülid tekivad ainult mõttetutest asjadest

09:11

"Eesti mäng" ootab uue hooaja salvestustele publikut

28.08

Raadio 2 tähistab reedel taas bändisärgipäeva

28.08

Mikael Meema: koomikud on tihti ühed kõige tõsisemad inimesed

Raadiouudised

09:45

Ilm püsib vihmane

09:20

Raadiouudised (29.08.2025 09:00:00)

28.08

Päevakaja (28.08.2025 18:00:00)

28.08

Kohus seiskas Jüri Vilmsi säilmete väljakaevamise

28.08

Saksa välisminister: EL-i Kiievi esinduse ründamine ei saa jääda tagajärgedeta

28.08

Raadiouudised (28.08.2025 15:00:00)

28.08

Veneetsia festivali filmid peegeldavad ohtlikku aega

28.08

Reedel sajab aeg-ajalt vihma

28.08

Raadiouudised (28.08.2025 12:00:00)

28.08

Kraavide kinniajamine Alam-Pedja metsades tekitab kohalike seas küsimusi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo