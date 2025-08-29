Poola valis välja esimese väikese moodulreaktori asukoha

Asukoha otsus tehti teatavaks samal ajal, kui Orlen ja Synthos Green Energy leppisid kokku ühisettevõtte tegutsemismudelis väikeste moodulreaktorite ehitamiseks ja käitamiseks, vahendas väljaanne World Nuclear News.

Włocławek oli üks kuuest asukohast, mis tuumajaama rajamiseks vajalikeks edasisteks geoloogilisteks uuringuteks 2023. aastal valiti, et paigutada sinna General Electricu Vernova Hitachi (GEVH) BWRX-300 tüüpi väike moodulreaktori jaamad, mille ainuõigused ettevõttel Poolas on.

Orleni ja Synthos Green Energy ühisettevõtte OSGE loomise lepingu uuendatud versiooni kohaselt omavad mõlemad ühisettevõttes OSGE 50-protsendist osalust ning litsentsilepinguga saab OSGE täieliku juurdepääsu USA-s välja töötatud BWRX-300 reaktoritehnoloogiale. "See võimaldab projektil edasi liikuda Poola esimese SMR-rajatise ehitamise suunas, mis asub Włocławekis – Orleni jaoks strateegiliselt olulises kohas," ütles Orleni pressiteenistus. Selle ehituse eest vastutab kontserni kontrolli all olev eraldi ettevõte.

Orlen märkis, et juurdepääs BWRX-300 tehnoloogiale asetab OSGE – ja laiemalt ka Orleni – väikeste moodulreaktorite ülemaailmse kasutuselevõtu esirinda".

"Poola saab Euroopa esimese BWRX-300 väikese moodulreaktori," ütles Orleni juhatuse esimees Ireneusz Fąfara pressiteates, lisades, et läbirääkimised Synthosega lepingu üle kestsid üle aasta.

BWRX-300 on 300 megavatise elektrivõimsusega GE Hitachi Nuclear Energy välja töötatud keevaveereaktorite uusim versioon. Tegu on väikese moodulreaktoriga, mis kasutab loomuliku tsirkulatsiooniga vesijahutust ehk pumbad pole reaktori ohutuse tagamiseks vajalikud. Kasutatud on passiivseid ohutussüsteeme, mis hoiavad reaktori igas olukorras ohutus olekus ilma inimese sekkumiseta.

Poolas ei ole seni ühtegi tuumaelektrijaama, riigis töötab ainult üks teaduslikeks uuringuteks kasutatav reaktor.

Mais kiitis Kanada Ontario provints heaks esimese BWRX-300 ehitamise Ontario Power Generationi Darlingtoni objektile, mis on OSGE referentsprojekt.

Sama reaktori kavatseb oma plaanitavas jaamas kasutusele võtta ka Eestis tuumajaama kavandav ettevõte Fermi Energia.