Tartu suure elurajooni parkimisprobleem lähitulevikus lahendust ei saa

Uuest eelarvestrateegiast on rahapuuduse tõttu parklate laiendamise plaan välja jäänud.

Kuus aastat tagasi plaanis Tartu linn Annelinnas Mõisavahe piirkonnas üheksakordsete majade juures parklaid suurendada pakkudes välja lahenduse, kus linn ise panustab parkimisalade korrastamisesse ja laiendamisesse, kuid juurde loodud parkimiskohtade eest tuleb parkijatel maksta 100 eurot aastas.

Täna on aga paljude Annelinna elanike jaoks parkimiskoha leidmine endiselt probleem, sest mitmed parklad on laiendamata.

"Siin on ikka üpris keeruline. Siia pidi see laiendus tulema, aga mingil põhjusel on see nüüd veninud. Kui õhtuti tulla, siis poeparklad on täis. Maja taga on tasulised parkimiskohad täis. Siin on ikka keeruline. Tihti vaatame kohta Coopi või Prisma juurde või siis tänava äärde," rääkis Annelinna elanik Karoliine.

Ka Daniel ütles, et parkimiskohta leida on väga raske.

Probleem parkimise või ligipääsuga on olnud ka jäätmeveokitel ning kiirabil. Tartu Kiirabi sõnul on halvemal juhul jäänud kiirabi seisma keset teed takistades ise majadevahelist liiklust. Jäätmeveokitel on jäänud aga konteinerid tühjendamata.

"Teed on ju kitsad ja kui on nii pargitud, et ei saa ligi, siis nii ongi. Teisest küljest saab ka aru, et inimesed peavad ju kuskil parkima, aga eriti talvel on see väga keeruline. Minu hinnangul Tartu linn liiga vara valmistub hobutranspordile üleminekuks. Selle asemel, et kesklinna tänavaid kitsamaks ehitada, võiks pigem siin, kus inimestel on tõesti suurem mure, need ära lahendada," sõnas Keskkonnateenuste Lõuna regiooni juht Mart Laidmets.

Tartu abilinnapea Raimond Tamme sõnul on tänaseks üle 100 parkimiskoha juurde loodud, kuid sama palju on jäänud tegemata kuna uues eelarvestrateegias ei ole ette nähtud raha parklate rekonstrueerimise järgmiste etappide elluviimiseks.

"Toona olid meil eelarvestrateegiasse need summad kavandatud. Me oleme kaks etappi välja ehitanud ja kaks etappi on täna veel tegemata. Tänasel päeval teeme investeeringud mujale," sõnas Tamm.

Tamme sõnul on osaliselt tasulise parkimise süsteem hästi vastu võetud ning linn loodab korrastada ka parklad, mis seni on laiendamata jäänud. Millal selleks raha leitakse, ta veel öelda ei osanud.