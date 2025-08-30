X!

Iisraeli õhurünnakus hukkus Jeemeni huthide peaminister

Iisraeli õhulöökides purunenud mahutid Sanaas.
Iisraeli õhulöökides purunenud mahutid Sanaas. Autor/allikas: SCANPIXIMAGO
Jeemenis hukkus sel nädalal Iisraeli õhurünnakus koos teiste ametiisikutega huthide peaminister, teatasid laupäeval Iraani toetatud mässulised.

Mullu ametisse nimetatud Ahmed Ghaleb Nasser Al-Rahawi on teadaolevalt kõrgeim ametiisik, kes on Gaza sõja ajal Iisraeli rünnakutes hukkunud.

"Teatame võitleja Ahmed Ghaleb Nasser Al-Rahawi... ja mitme tema ministrist kolleegi märtrisurmast, keda ründas kuritegelik vaenlane, reeturlik Iisrael," seisis huthide avalduses.

"Teised nende kaaslaste seast said mõõdukaid kuni raskeid vigastusi ja on alates neljapäeva pärastlõunast arstide hoole all," lisati avalduses.

Iisraeli sõjavägi andis neljapäeval löögi huthide kontrolli all oleva pealinna Sanaa piirkonnas. Palestiinlastega solidaarsust väitvad huthid on Gaza sõja ajal sageli Iisraeli suunas rakette ja droone tulistanud.

Iisraeli väed andsid löögi huthi terrorirežiimi sõjalisele sihtmärgile, teatas Iisraeli sõjavägi toona.

Huthid on Gaza sõja ajal võtnud sihikule ka laevaliikluse Punasel merel ja Adeni lahes, mis on nende väitel Iisraeliga seotud.

Mässuliste rühmitus kontrollib suurt osa Jeemenist, mis on alates 2014. aastast sõja haardes, ning kuulub Iraani Iisraeli-vastasesse liitu koos teiste äärmusrühmitustega Lähis-Idas.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: AFP-BNS

