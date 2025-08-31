X!

Hiina juht Xi ja India peaminister Modi kohtusid Tianjinis

Välismaa
India peaminister Narendra Modi ja Hiina juht Xi Jinping.
India peaminister Narendra Modi ja Hiina juht Xi Jinping. Autor/allikas: SCANPIX/Indian Prime Minister's Office via AP
Välismaa

Hiina juht Xi Jinping kohtus pühapäeval enne Shanghai Koostööorganisatsiooni (SCO) tippkohtumise avamist Tianjinis India peaministri Narendra Modiga.

Tegemist on Modi esimese visiidiga Hiinasse pärast Hiina ja India sõdurite veriseid piirikokkupõrkeid 2020. aastal. Ta osaleb Tianjinis esmapäevani toimuval SCO tippkohtumisel.

SCO-sse kuuluvad Hiina, India, Venemaa, Pakistan, Iraan, Kasahstan, Kõrgõzstan, Tadžikistan, Usbekistan ja Valgevene – lisaks on vaatlejatena või "dialoogipartneritena" seotud veel 16 riiki.

Modi ütles sissejuhatuseks, et suhted Hiinaga on liikunud "tähendusrikkas suunas" ning praegu on kahe riigi piirialal rahulik. 

Enne Modi visiiti viibis sel kuul Indias Hiina välisminister Wang Yi, mis kõneleb poolte lähenemisest. Wangi visiidi puhul lubasid mõlemad valitsused alustada piirikõnelusi ning taastada viisade väljaandmise ja lennuühendused.

Samal ajal kehtestas USA president Donald Trump Indiale 50-protsendilise tollimaksu karistuseks nafta ostmise eest Venemaalt.

Hiina ja India on sel aastal tihendanud ametlikke visiite ning arutanud mõnede piirangute mahavõtmist kaubanduse ja inimeste liikumise osas. Juunis lubas Peking Indiast tulevatel palveränduritel külastada Tiibetis asuvaid pühapaiku.

Toimetaja: Barbara Oja

Allikas: AP-BNS

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:36

Andrei Šiškov kaitses Kohtla-Järvel esikohta

12:29

Tauno Vahter: lõhnade kaudu saab mälestusi välja kraapida

12:27

Eesti 200 Tallinna linnapea kandidaat on Aleksei Jašin

11:51

Eesti koondis lõpetas kujundujumise noorte MM-i väärika esitusega

11:33

Aimar Ventsel: räägime täna antifast

11:23

Williams jõudis Fernandeziga paarismängus järgmisesse ringi

11:21

Hiina juht Xi ja India peaminister Modi kohtusid Tianjinis

11:10

Siim Tempel: lihtne liiklusloogika muudaks kõnniteed turvalisemaks

11:01

Artur Sanglepp: Dnepri õppetunnid

10:59

Galerii: Sillamäel uuendati naiste 100 km ultrajooksu Eesti rekordit Uuendatud

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

30.08

RALLIBLOGI | Tänak hakkab pühapäeval jahtima kolmandat kohta, Virves liider Uuendatud

30.08

Suurepäraselt mänginud Eesti korvpallikoondis alistas EM-il Tšehhi Uuendatud

30.08

Ukrainas Lvivis lasti maha ülemraada endine spiiker Andri Parubi Uuendatud

30.08

Sõja 1284. päev: Venemaa korraldas taas öise õhurünnaku Uuendatud

30.08

Slava Ukraini endised kaastöötajad pole Lehtmelt raha nõudmises üksmeelel

29.08

Suri ooperilaulja Taimo Toomast

10:13

Odessa ümbruses jäi rünnakus energiataristule elektrita üle 29 000 inimese Uuendatud

06:34

Putin saabus Hiinasse Shanghai Koostööorganisatsiooni tippkohtumisele

30.08

Armeenia minister ERR-ile: on aeg liikuda edasi vihast

30.08

Eesti andis USA-le üle Venemaale tundlikku tehnoloogiat tarninud kodaniku

ilmateade

loe: sport

12:36

Andrei Šiškov kaitses Kohtla-Järvel esikohta

11:51

Eesti koondis lõpetas kujundujumise noorte MM-i väärika esitusega

11:23

Williams jõudis Fernandeziga paarismängus järgmisesse ringi

10:59

Galerii: Sillamäel uuendati naiste 100 km ultrajooksu Eesti rekordit Uuendatud

loe: kultuur

12:29

Tauno Vahter: lõhnade kaudu saab mälestusi välja kraapida

10:53

Arvustus. "Juurdumine": kuidas kanda paberile jõud maakera südamest

09:47

Keelesäuts. No a kas sa seto no-d ja noh-i õks tiiat?

09:35

Arvustus. "Teine vaatus": muigvel sui filmikunsti tuleviku pärast südant valutamas

loe: eeter

12:29

Tauno Vahter: lõhnade kaudu saab mälestusi välja kraapida

10:12

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Viire Valdmale

09:57

ETV 70 arhiivipärlid | "Televisiooni lapsed"

30.08

Tänavsuu: Kingitud Elu ravib tervet ühiskonda

Raadiouudised

10:40

Järgmisel nädalal küündivad temperatuuri maksimumid üle 20 kraadi

30.08

Päevakaja (30.08.2025 18:00:00)

29.08

Päevakaja (29.08.2025 18:00:00)

29.08

Kallas: kehtima hakkab kohustuslik kesk- või kutseharidus

29.08

Pärnu turismihooajale jätsid jälje vihmased ilmad

29.08

Raadiouudised (29.08.2025 15:00:00)

29.08

Analüütikud: Armeenia-Aserbaidžaani ühisavaldus jättis mitmed asjad lahtiseks

29.08

Teise kvartali majanduskasv oli 0,9 protsenti

29.08

Laupäeval sajab kohati vihma

29.08

Raadiouudised (29.08.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo