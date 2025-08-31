Hiina juht Xi ja India peaminister Modi kohtusid Tianjinis

Tegemist on Modi esimese visiidiga Hiinasse pärast Hiina ja India sõdurite veriseid piirikokkupõrkeid 2020. aastal. Ta osaleb Tianjinis esmapäevani toimuval SCO tippkohtumisel.

SCO-sse kuuluvad Hiina, India, Venemaa, Pakistan, Iraan, Kasahstan, Kõrgõzstan, Tadžikistan, Usbekistan ja Valgevene – lisaks on vaatlejatena või "dialoogipartneritena" seotud veel 16 riiki.

Modi ütles sissejuhatuseks, et suhted Hiinaga on liikunud "tähendusrikkas suunas" ning praegu on kahe riigi piirialal rahulik.

Enne Modi visiiti viibis sel kuul Indias Hiina välisminister Wang Yi, mis kõneleb poolte lähenemisest. Wangi visiidi puhul lubasid mõlemad valitsused alustada piirikõnelusi ning taastada viisade väljaandmise ja lennuühendused.

Samal ajal kehtestas USA president Donald Trump Indiale 50-protsendilise tollimaksu karistuseks nafta ostmise eest Venemaalt.

Hiina ja India on sel aastal tihendanud ametlikke visiite ning arutanud mõnede piirangute mahavõtmist kaubanduse ja inimeste liikumise osas. Juunis lubas Peking Indiast tulevatel palveränduritel külastada Tiibetis asuvaid pühapaiku.