Iisrael saatis Gazasse purjetada üritanud Thunbergi lennukiga Prantsusmaale

Briti lipu all sõitev jaht Madleen, mida haldab Palestiina-meelne Vabaduslaevade Koalitsioon (Freedom Flotilla Coalition, FFC), kavatses esmaspäeval Gaza sektori rannikule jõudes toimetada sinna sümboolse koguse abi ja tõmmata sellega rahvusvahelise üldsuse tähelepanu seal valitsevale humanitaarkriisile.

Iisraeli kaitseminister Israel Katz andis pühapäeval sõjaväele korralduse takistada Madleenil Gazasse jõudmist, nimetades selle missiooni Hamasi toetuseks tehtavaks propagandaks.

Iisraeli väed tungisid esmaspäeva varahommikul laeva pardale.

Merevägi eskortis jahi Iisraeli Ashdodi sadamasse ja 12-liikmeline meeskond viidi öösel Ben Gurioni lennujaama.

Jaht Madleen Ashdodi sadamas pärast Iisraeli armee poolt kinnipidamist Autor/allikas: REUTERS/Nir Elias

Ministeerium teatas, et 22-aastane Thunberg pandi Prantsusmaale suunduvale lennukile ning sealt edasi reisib ta Rootsi.

Kolm teist laeval viibinud inimest nõustusid samuti viivitamatu repatrieerimisega.

Ülejäänud kaheksa meeskonnaliiget vaidlustavad oma väljasaatmiskorralduse, teatas neid nõustanud Iisraeli inimõigusorganisatsioon Adalah avalduses. Neid hoitakse enne kohtuistungit kinnipidamiskeskuses. Millal istung toimub, pole veel teada.

Aktivistid püüdsid läbi murda Iisraeli pikaajalisest mereblokaadist, mis on pälvinud rahvusvahelist tähelepanu pärast seda, kui Iisrael märtsis Gaza sektori maismaasissepääsu sulges. Iisrael lubab nüüd sisse vaid piiratud koguses toitu.

Aktivistidel oli kaasas väike kogus humanitaarabi, sealhulgas riisi ja imikupiimasegu. Aktivistid ütlesid, et tahavad tõsta rahvusvahelist teadlikkust Gaza humanitaarkriisist.

Iisrael nimetas aktivistide tegevust aga Hamasi toetavaks reklaamitrikiks. "See väike abikogus, mis oli jahil ja mida "kuulsused" ei tarbinud, viiakse Gazasse humanitaarabi kanalite kaudu," teatas Iisraeli välisministeerium.

Iisrael avaldas pildi Thunbergist Pariisi suunduvas lennukis istumas. Tavaliselt keeldub Thunberg süsinikujalajälje peale mõeldes lennukiga lendamast.

Greta Thunberg Prantsusmaale suunduvas lennukis Autor/allikas: REUTERS/Israel välisministeerium/X

Aktivistid avaldasid esmaspäeval Thunbergist video, mis oli filmitud enne laeva kinnipidamist. Videos ütles ta, et kui see avaldatakse, tähendab see, et Iisrael röövis tema ja ülejäänud meeskonna rahvusvahelistes vetes.

"My name is Greta Thunberg and I am from Sweden. If you see this video, we have been intercepted and kidnapped in international waters by the Israeli occupational forces, or forces that support Israel." pic.twitter.com/Ku7QILHpfd — Prem Thakker (@prem_thakker) June 9, 2025

USA president Donald Trump pilkas Thunbergi tegevust.

"Ma arvan, et Iisraelil on piisavalt probleeme ka ilma Greta Thunbergi röövimiseta," ütles Trump. "Ta on noor, vihane inimene... Ma arvan, et ta peaks minema viharavi kursusele."

Iisrael kehtestas rannikualale mereblokaadi pärast seda, kui Hamas 2007. aastal Gaza kontrolli alla võttis.

Blokaad on püsinud läbi mitmete konfliktide, sealhulgas praeguse sõja, mis sai alguse pärast Hamasi juhitud rünnakut Iisraeli lõunaosas 7. oktoobril 2023, milles hukkus Iisraeli andmetel üle 1200 inimese.

Gaza tervishoiuministeeriumi teatel on pärast Iisraeli sõjalise kampaania algust tapetud üle 54 000 palestiinlase. ÜRO hoiatas, et enamikku Gaza enam kui kahest miljonist elanikust ähvardab nälg.

Märtsis kehtestas Iisrael Gazasse jõudvatele tarnetele täieliku blokaadi, mis ÜRO väitel on viinud elanikkonna näljakriisi veerele. Viimase kahe nädala jooksul on Iisrael lubanud uuel Iisraeli toetatud rühmitusel jagada piiratud koguses toiduvarusid, mis on Iisraeli sõnul vajalik samm, et takistada Hamasil abi kõrvale suunata.

ÜRO inimõiguste eriraportöör Palestiina aladel Francesca Albanese on toetanud Vabaduslaevade Koalitsiooni (FFC) operatsiooni ja kutsunud teisi laevu üles Gaza blokaadi murdma.

Thunberg süüdistas Iisraeli inimröövis

Teisipäeval lennukiga Pariisi saabunud Thunberg süüdistas Iisraeli inimröövis.

"Ütlesin tunnistuses väga selgelt, et meid rööviti rahvusvahelistes vetes ja toodi vastu meie endi tahtmist Iisraeli," lausus ta Pariisi saabudes ajakirjanikele.

"See on järjekordne tahtlik õiguste rikkumine, mis lisandub lugematutele teistele rikkumistele, mida Iisrael toime paneb," sõnas Thunberg,

Ta lisas, et tema kogetu "ei ole midagi võrreldes sellega, mida palestiinlased peavad läbi elama".

USA president Donald Trumpi kriitikale vastates, kes kirjeldas teda vihase inimesena, ütles Thunberg: "Ma arvan, et maailm vajab palju rohkem noori vihaseid naisi, eriti praeguse olukorra valguses."

Thunberg tunnistas, et pole selge, kuhu ta Pariisist edasi suundub, kuid märkis, et see võib olla Rootsi.