Iisraeli armee ülem lubas rünnata Hamasi juhte ka välismaal

Iisraeli armee kindralstaabi ülem Eyal Zamir viitas, et Hamasi juhtkonda plaanitakse sihikule võtta ka Gaza sektorist väljaspool.

"Andsime eile Gaza sektoris löögi ühele Hamasi tippjuhile Abu Obeidale. See ei ole lõpp, suurem osa Hamasi juhtkonnast on välismaal ja me jõuame ka nendeni," ütles Zamir olukorra hindamisel armee põhjaringkonna staabis, selgus sõjaväe avaldatud teadaandest.

Iisraeli kaitseminister kinnitas pühapäeval, et sõjavägi tappis Palestiina äärmusrühmituse Hamas kõneisiku Abu Obeida.

"Hamasi terrorikõneisik Abu Obeida likvideeriti Gazas," teatas minister Israel Katz sotsiaalmeediaplatvormil X, õnnitledes Iisraeli julgeolekujõude veatu teostuse eest.

Varem pühapäeval kinnitas Iisraeli parempoolne peaminister Benjamin Netanyahu, et laupäevane rünnak oli suunatud Abu Obeida vastu, kuid jättis tema surma kinnitamata.