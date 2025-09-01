Hartmani sõnul ei saanud SDE Pärnus nimekirja kokku liidri puudumise tõttu

Pärnus võiks Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esindatus olla oluliselt suurem ning sel korral ei õnnestunud valimisnimekirja kokku saada liidri puudumise tõttu, ütles intervjuus ERR-ile sotsiaaldemokraatide peasekretär Piret Hartman. Samuti ei lähe sotsid oma nimekirjaga välja Saaremaal, Narvas, Jõhvis, Jõgeval ja Viljandis.

Kas nii nagu Pärnus, osalete valimistel valimisliiduga koos ja oma nimekirjaga välja ei lähe, kas selliseid omavalitsusi on veel?

Meie eesmärgiks oli, et me oleme üle pooltes kohalikes omavalitsustes esindatud. Ja hetkel on nii, et 26 kohalikus omavalitsuses me lähme Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjaga ja 27 valimisliidus oleme siis kas valimisliidu juhid või nii-öelda kaasjuhid ja meie inimesed on seal aktiivselt osalemas.

Kas te saate suuremad kohalikud linnad ära nimetada, kus te valimisliiduga lähete?

Lisaks Pärnule on väga tublisti sotsiaaldemokraadid esindatud ka näiteks Saaremaal ja Kuressaares, Saaremaa vallas. Loomulikult väga strateegiliselt oluline on meile Narva ja Katri Raigi juhitud nimekiri seal. Need on võib-olla sellised suuremad ja olulised. Samamoodi Ida-Virumaal Jõhvis oleme minemas valimisliiduga välja koos erinevate partneritega, Jõgeval. Ja loomulikult ka Viljandi näiteks. Nii et kõik sellised olulised maakonnalinnad, kus me ei ole sotsiaaldemokraatide nimekirjaga, oleme kindlasti valimisliiduga väljas.

Aga Rapla, Põlva, Paide, Rakvere, Haapsalu, Võru, Valga?

Valga, Rakvere, Võru, ka Rapla hetkel, Kohtla-Järve, Tartu, Tallinn loomulikult. Hiiumaa ja Kärdla, seal me lähme ikkagi sotsiaaldemokraatide nimekirjaga välja.

Aga kuidas te hindate, kas selline hulk omavalitsusi, kus sotsid kandideerivad valimisliitude alt, on teie hinnangul suur või on see keskmine? Millise hinnangu te sellele annaksite?

Meie jaoks on oluline, et sotsiaaldemokraadid oleksid igal pool esindatud. See, kas minnakse valimisliiduga või minnakse sotsiaaldemokraatide nimekirjaga, on loomulikult kohalike inimeste enda otsustada. Väga paljudes kohalikes omavalitsustes on traditsiooniliselt olnud valimisliidud ja ei ole erakonnad. Kui me ikkagi läheme erakonna nimekirjaga välja, siis ei ole see lihtsalt selline, et paar-kolm inimest tõstavad lipu püsti ja lähevad, vaid need on väga tõsiseltvõetavad nimekirjad ja põhjalikud programmid.

Nii et selles mõttes oleme andnud kohapeal otsustada, kas 27 omavalitsuses osaleda valimisliidus. Ma arvan, et see on väga hea number, seda enam, et 25 omavalitsuses me oleme oma nimekirjadega ja väga suurtes ja olulistes linnades on sotsiaaldemokraadid oma nime all väljas. Nii Tartus, Tallinnas, samas Valgas, Rakveres. Hetkel on see väga hea tulemus. Ja loomulikult meie jaoks on ülimärgiline see, kuidas meil läheb Tallinnas. Kindlasti loodame, et sotsiaaldemokraadid teevad ajaloo parima tulemuse ja selle jaoks ka suured eeldused on. Ja loomulikult ka Tartus, kus praegu on ka erakonna toetus ülikõrge.

Mis on reeglina olnud põhjused, et erakonna nimekirja asemel minna välja valimisliitudes?

Tihti on need sellised kohalikud traditsioonid. Saaremaal on Madis Kallas, meie endine minister ja riigikogu liige, juhtimas valimisliitu, aga seal on nii, et see meeskond on traditsiooniliselt ka eelnevatel kordadel olnud valimisliiduga väljas, seal on ka palju sotsiaaldemokraatide toetajaid, kõik ei ole täna liikmed ja selline otsus seal kohapeal selle meeskonnaga tehti. Loomulikult Madis Kallas on väga tubli sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liige ja ka juhatuse liige ja meiega kaasa mõtlemas. Aga selline oli kohapealsete eestvedajate otsus. Nii et täna me omalt poolt seda aktsepteerime. Need põhjused on kindlasti erinevad.

Katri Raigil on väga keerukas olukord Narvas. Loomulikult on erakonna poolt tehtud väga keerukaid otsuseid, mida on kohapeal võib-olla ka raske tihti erakonna nime alt selgitada. Aga me oleme usaldanud oma kohalikke eestvedajaid ja küllap on olnud neil need põhjused, miks nad on otsustanud valimisliiduga minna.

Mina isiklikult lähen välja Lüganuse vallas ja me lähme sotsiaaldemokraatide nime alt. Meil kandideerivad ka inimesed, kes ei ole meie erakonna liikmed. Aga need põhimõtted, mida nad toetavad, on ka neile sümpaatsed. Nii et ütleme välja, et oleme sotsiaaldemokraadid ja oleme saanud päris tubli meeskonna sinna ümber. Aga jah, see on kohapealne otsus ja me siit keskselt ei suru. Oluline on see, et peale valimisi ka meie inimesed eri volikogudes oleksid ja saaksid ka neid eesmärke ellu viia, mida me oleme lubanud ellu viia.

Te keskselt ei suru, aga kas te keskkontorist olete andnud soovituse või eelistuse, et parem oleks ikkagi erakonna nimekirjaga välja minna? Aga et kui kohalikud poliitikud lihtsalt leiavad neid teisi argumente rohkem, et siis te aktsepteerite seda ka?

No loomulikult. Erakond võttis ka oma eesmärgiks, et me oleksime enamikus kohalikes omavalitsustes väljas ja loomulikult, kus vähegi võimalik on, siis me soovime olla ka erakonna nimekirjaga väljas. Jah, me oleme omalt poolt ka kõiki oma nimekirju toetamas. Need, kes lähevad valimisliitude all, seal erakonna poolt neid ei rahaliselt ega ka sisuliselt toetada ei saa. Nii et see kindlasti on üks eelis, miks minna erakonna nime alt, et erakonna üldist toetust saada selja taha. Nii et seal, kus on võimalik, oleme nüginud ja toetanud, aga lõpliku otsuse teevad inimesed kohapeal.

Kas see, et sotsiaaldemokraadid näiteks Pärnus valimisliitudes kandideerivad, vähendab ka kuidagi sotside suurust või mõjukust Pärnumaal?

Ma loodan, et mitte. Nüüd ka see valimisliit Südamega Pärnu, kus meie inimesed osalevad, meie vaated, põhimõtted ja eesmärgid seal kattuvad. Ja täna on selline seis, kus me nägime tõesti, et valimisliidus on võimalik rohkem ellu viia.

Ma loodan väga, et tulevikus ikkagi on meie organisatsioon ja meeskond nii tugev, et ollakse võimelised ka sotsiaaldemokraatide nimekirja all välja minema, sellepärast et tõesti, tuleb tunnistada, et Pärnus võiks meie erakonna esindatus olla oluliselt suurem ja ma loodan, et riigikogu valimistel tuleb meil taas kord tugev meeskond sinna. Hetkel meie piirkonna juht, kes oli Peep Peterson, ka endine minister, on kahjuks sellest piirkonnast liikumas mujale, nii et sellest tulenevalt ka võib-olla selline ajutine kogumine, aga ma loodan, et järgmistel valimistel oleme ise oma inimestega jõulisemalt väljas.

Te põhjendasite varem Pärnus valimisliiduga minemist nii, et seis on selline, et valimisliiduga üheskoos on võimalused kohaliku elu arendamiseks sotsiaaldemokraatidel kõige suuremad. See tuleb võib-olla mitte nii heast organisatsioonilisest hetkeseisust Pärnumaal?

Ütleme nii, et kui nimekirja kokku panna, siis on väga oluline, et oleks olemas liider. Kui me vaatame neid kohti, kus me väljas oleme – loomulikult Tallinnas Jevgeni Ossinovski, Tartus Elo Kiivet ja nii edasi, siis on vaja, et on tugev eestvedaja. Pärnus meil on ülitublid inimesed, aga meil ei olnud eestvedajat, kes seda nimekirja veaks. Ja Kristel Voltenberg (Südamega Pärnu üks asutaja) on meie jaoks väga sümpaatne inimene, kes on jõuliselt võtnud Pärnu asjade ajamise enda kanda. Nii et sellel korral me otsustasime minna temale toeks oma meeskonnaga. Tegelikult on see liidri küsimus põhiline. Tihti inimesed tahavad osaleda, aga selleks, et nimekirjaga välja minna, on vaja tugevat eestvedajat.

Kuhu see Peep Peterson siis äkki minema hakkas? Kas ta ei arvestanud siis erakonna huvidega?

Peep Peterson arvestas küll, praegu ta on kandideerimas Tartu linnas, kui ma ei eksi. Seoses oma elumuutustega on ta liikunud Pärnust tagasi Tartumaale ja Tartusse. Seda ikkagi juhtub, et inimesed oma elu- ja töökohta vahetavad ja praegu nii on.

Kuidas hindavad sotsiaaldemokraadid oma positsiooni nimekirjadega kaetuse mõttes kohalikel valimistel võrreldes näiteks varasemate valimistega?

Ma arvan, et nähes, kui palju uusi inimesi on täna erakonnaga liitunud ja tulnud meie nimekirjadesse, kui hästi on täna sotsiaaldemokraadid esindatud Tallinnas, Tartus, maakonnakeskustes ja tunnetades ka seda erakonna sellist sisemist vaibi, siis ma ütleks, et meil on eeldused väga head, et sügisel teha tugev tulemus. Tunne on mul väga positiivne ja hea. Vaadates ka tagasi, siis loomulikult on olnud ka meil keerulisemaid aegu, aga praegu on see kohalike inimeste säde ja kirg täiesti olemas nii väikestes kui ka suurtes kohtades. Me oleme hetkel väga positiivsed.